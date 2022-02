Tumori, Dal 21 febbraio al 13 aprile a Torino un ambulatorio mobile per visite di controllo e consulti con i medici gratuiti

La prevenzione è a “km 0”. L’Associazione per la Prevenzione e la Cura dei Tumori in Piemonte ODV riparte nel segno dei corretti stili di vita con il Tour “Più Prevenzione Meno Superstizione” per dare la possibilità ai torinesi di sottoporsi gratuitamente a visite di controllo o a consulti con i medici.

Protagonista è l’Ambulatorio mobile dell’Associazione che dal 21 febbraio al 13 aprile, farà tappa nelle otto Circoscrizione (tre giorni in sette Circoscrizioni, cinque giorni nella circoscrizione Sei) per un totale di 26 incontri, con l’obiettivo di fare cultura della prevenzione e incontrare più persone possibili. Questa iniziativa è nata in collaborazione con le Associazioni Camminare Insieme ODV e Amici del Cuore Piemonte ODV e la Fondazione Sordella.

Un medico, dalle ore 10 alle ore 16, sarà a disposizione per effettuare visite o consulti e per rispondere alle domande delle persone. I presenti potranno sottoporsi gratuitamente a visite di controllo (pressione arteriosa, misurazione del girovita, delle pulsazioni e del peso). Durante il colloquio il medico effettuerà l’anamnesi personale e avrà cura di individuare anche chi è sfuggito allo screening ed inviarlo in tempi rapidi presso le strutture di riferimento. Verranno inoltre proiettati video informativi e divulgativi per stimolare i presenti a fare prevenzione e verrà fornito materiale informativo.

L’Ambulatorio mobile sarà operativo nelle seguenti date:

* Circoscrizione 1 21, 22, 23 Febbraio: Piazza San Secondo angolo

Via Legnano

* Circoscrizione 2 28 Febbraio, 1, 2 Marzo: Via Don Grazioli, lato

ingresso CDC

* Circoscrizione 3 9, 10, 11 Marzo: Corso Racconigi angolo Corso

Peschiera

* Circoscrizione 4 14, 15, 16 Marzo: Piazza Campanella

* Circoscrizione 5 21, 22, 23 Marzo: Piazza Montale

* Circoscrizione 6 28, 29, 30, 31 Marzo e 1° Aprile: Corso Corsica

55, interno cortile ASL

* Circoscrizione 7 4, 5, 6 Aprile: Centro incontro – Corso Belgio,

91

* Circoscrizione 8 11, 12, 13 Aprile

Dopo due anni di pandemia Covd-19, l’Associazione Prevenzione Tumori

riparte per stare al fianco delle persone.