Volo umanitario per recuperare bambini ucraini malati di tumore, iniziata la missione “Il Piemonte per l’Ucraina”

“Inizia ora la missione “Il Piemonte per l’Ucraina” organizzata dalla Regione Piemonte e dall’ospedale infantile Regina Margherita di Torino per andare a prendere in Romania al confine con l’Ucraina i bambini malati che scappano dalla guerra”.

Così il Governatore del Piemonte, Alberto Cirio, che guida la delegazione con l’assessore ai Bambini Chiara Caucino.

“Questo – continua Cirio – è l’aereo che ha messo a disposizione gratuitamente la Fondazione Lavazza e che sta portando l’aiuto del Piemonte e dei Piemontesi a chi soffre e scappa dalla guerra .

All’aeroporto torinese di Caselle i bambini saranno prelevati da alcune ambulanze per essere portati all’ospedale infantile Regina Margherita, dove saranno ricoverati. Il numero dei piccoli pazienti, dai sette inizialmente previsti, è salito a quattordici, oltre a cinque fratellini e quindici famigliari adulti.

“E’ una lista che sta crescendo, perché vogliamo riuscire ad accoglierne il più possibile”, spiega il governatore, Alberto Cirio. Tra i due e i 17 anni, ma c’è anche un ragazzo di 21 anni, i giovanissimi profughi oncologici stanno raggiungendo Iasi scortati da militari ucraini. Ad assisterli ci sono un anestesista, un pediatra oncologo e due infermieri partiti con un altro aereo ieri pomeriggio.