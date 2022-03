160 vaccinazioni contro la COVID-19 nel secondo open day per le donne in gravidanza ed allattamento

Sono state 160 le donne in gravidanza o in fase di allattamento di tutto il Piemonte che hanno deciso di vaccinarsi nel secondo Open day loro dedicato (il primo si era svolto il 6 febbraio).

La Regione aveva chiesto alle aziende sanitarie di organizzare queste due giornata sulla base delle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della Sanità e dall’Istituto superiore di Sanità, che raccomandano la vaccinazione per la donna in gravidanza e per il nascituro. In ogni centro erano presenti esperti e ginecologi che hanno fornito tutte le informazioni per rassicurare chi aspetta un bambino o è in fase di allattamento e desiderava ricevere il vaccino.