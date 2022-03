Consumo energia tra regioni: il Piemonte è 7° per la spesa per di gas, 11° per la spesa della luce e 10° per la bolletta dell’acqua

In una recente pubblicazione, la Fondazione della Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana ha pubblicato una classifica su quanto hanno speso le amministrazioni regionali per le utenze delle proprie strutture e uffici nel 2020.

Per quanto concerne il consumo dell’energia elettrica la regione che ha speso di più è la Campania per un totale nell’anno 2020 di 83,9 milioni di euro spesi, al secondo posto si classifica la Lombardia con € 5.731.827; terza la Sardegna con 4.058.931 di euro spesi. In questa classifica il Piemonte si classifica all’undicesimo posto con 1.520.676 di euro spesi, pari a 0,357 euro di costo per ogni cittadino.

Per quanto riguarda la bolletta del gas al primo posto in questa classifica dei consumi, sempre riferiti al 2020 al primo posto si trova il Friuli Venezia Giulia con 1.173.769 euro spesi per la fornitura del gas; segue la Campania con € 798.000, terza la Toscana con € 513.378. Il Piemonte si posiziona settimo con € 399.741, pari a 0,094 di euro di costo per ogni abitante.

Passando al consumo dell’acqua il Lazio è l’amministrazione che spende più per l’acqua, € 2.335.062, seguita dalla Campania e dalla Sardegna. Piemonte al 19esimo posto con un costo di 0,49 €/cittadino.