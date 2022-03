L’arrivo dei bambini ucraini malati oncologici al Regina Margherita di Torino – FOTO

Sono arrivati all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino i nove bambini ucraini malati oncologici giunti in città con un volo speciale della Regione Piemonte finanziato da Fondazione Lavazza e Reale Foundation. Attimi di apprensione per uno dei bambini, Kostiantin 15 anni, che si è sentito male in volo ed è stato soccorso con l’ossigeno e immediatamente trasferito in terapia intensiva dopo l’atterraggio. Trasporti meno urgenti per gli altri otto che sono giunti insieme a due adulti malati oncologici e cardiologici venuti anche loro per continuare le cure, interrotte con la guerra.

Reportage fotografico di Mihai Bursuc