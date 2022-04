Trasporto pubblico Torino: ecco le novità di maggio di Gtt

Il trasporto pubblico di Torino ritorna a un servizio modello pre-pandemia.

Per il mese di maggio è infatti previsto il ritorno in servizio della linea Star 1, della rete Notturna “Night Buster” e della linea 7 storica; viene inoltre esteso, rispetto a quello attuale l’orario della metropolitana, e prolungato l’orario dell’ascensore panoramico della Mole Antonelliana, in sinergia con gli orari di apertura del Museo Nazionale del Cinema.

Vediamo più nel particolare:

Per quanto riguarda i servizi turistici, da domenica 1° maggio entra in vigore il nuovo orario prolungato dell’ascensore panoramico della Mole Antonelliana: lunedì, mercoledì, giovedì e domenica aperto dalle ore 9.00 alle ore 20.00; venerdì e sabato aperto dalle ore 9.00 alle ore 21.00. La cassa chiude un’ora prima. Confermata la chiusura il martedì.

Da lunedì 2 maggio tornano a percorrere le vie del centro di Torino in area a traffico limitato (ZTL) i bus elettrici della linea Star 1. In servizio dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 19.30 (con passaggi ogni 14 minuti) e il sabato e la domenica dalle ore 14.30 alle ore 19.30 (con passaggi ogni 21 minuti). Percorso circolare da corso Regina Margherita a via Cavalli (con capolinea unico nei pressi dell’Ospedale Gradenigo), con una temporanea variazione di percorso.

Estesi, sempre dal 2 maggio, gli orari della metropolitana nelle giornate di venerdì e sabato che saranno i seguenti:

lunedì: 5.30 – 22.00 (ultime partenze dai capolinea di Fermi e Bengasi alle 21.30)

martedì – giovedì: 5.30 – 00.30 (ultime partenze dai capolinea di Fermi e Bengasi alle 24.00)

venerdì – sabato: 5.30 – 1.30 (ultime partenze dai capolinea di Fermi e Bengasi all’1.00)

domenica e giorni festivi: 7.00 – 00.30 (ultime partenze dai capolinea di Fermi e Bengasi alle 24.00)

Inoltre, per migliorare il servizio del trasporto pubblico nel quartiere Mirafiori e in zona Ospedali, sono stati rivisti i percorsi delle linee 8, 17, 17/ e 63/.

Da venerdì 6 maggio, per tutti i week end, torna potenziata la rete notturna “Night Buster” che, in modo sicuro ed ecologico agevola gli spostamenti notturni fra i capolinea periferici e il centro città. I bus saranno in servizio nelle serate di venerdì e sabato con prime partenze dalla periferia alle 00.00 e ultime partenze alle 4.00 e, dal centro, con prime partenze all’1.00 e ultime partenze alle 5.00. Saranno operative due nuove linee notturne, S8 BLU e N8 ORO con nuovi percorsi rivisti in coerenza con la rete diurna.

Da domenica 8 maggio, in tutte le giornate festive, fra le 9.30 e le 19.30 con intervalli di 60 minuti, tornano i tram storici della linea 7 sul seguente percorso circolare:

dal capolinea di piazza Castello, fronte il civico 215, presso la fermata n. 409 – “Castello” prosegue per via Po, piazza Vittorio Veneto, via Bonafous, corso Cairoli, corso Vittorio Emanuele II, corso Vinzaglio, via Cernaia, via Pietro Micca, via Bertola, via XX Settembre, corso Regina Margherita, viale I° Maggio (Giardini Reali), piazza Castello (capolinea).