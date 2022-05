Lotto e SuperEnalotto, tripletta in Piemonte: a Oulx vinti 37 mila euro

Il Piemonte torna a sorridere grazie al SuperEnalotto: nel concorso del 21 maggio, come riporta Agipronews, sono stati centrati due “5” del valore di 19.006,38 euro ciascuno. La prima giocata vincente è stata registrata presso l’esercizio di via Giotto 24 a Crescentino, in provincia di Vercelli, mentre la seconda è stata convalidata la tabaccheria di via Rondolino 39 a Cavaglià, in provincia di Biella.

Il Jackpot, intanto, continua a crescere tanto da arrivare a quota 209 milioni di euro, a un passo dal record, che saranno in palio nella prossima estrazione. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Piemonte il “6” manca dal 2011, quando il 7 gennaio si festeggiò con 13,5 milioni a Castellazzo Bormida.

Il Lotto si ferma in Piemonte: nel concorso del 21 maggio, come riporta Agipronews, un fortunato giocatore di Oulx, in provincia di Torino, ha centrato un premio del valore di 37 mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 24 milioni di euro, per un totale di 417 milioni da inizio anno.