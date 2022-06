Torino, scontro tra auto e un’ambulanza: 4 feriti

Quattro feriti tra cui un minore. E’ il bilancio dell’incidente avvenuto questo pomeriggio, giovedì 2 giugno, a Torino: secondo quanto si apprende, all’incrocio tra corso Grosseto, Ferrara e Molise, si sono scontrate un’auto (Toyota Yaris) e un’ambulanza che stava trasportando un minore.

Alla guida dell’auto c’era una donna che è stata trasportata in codice giallo in ospedale mentre i volontari a bordo dell’ambulanza e il minore sono stati trasportati in codice verde all’ospedale Maria Vittoria di Torino.