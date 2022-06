Sono state 358 le persone vaccinate oggi in Piemonte contro il Covid-19. A 16 persone è stata somministrata la prima dose, a 8 la seconda, a 191 la terza, a 143 la quarta.

Dall’inizio della campagna inoculate 10.092.863 dosi, di cui 3.341.837 come seconde, 2.896.278 come terze, 243.345 come quarte. Le dosi di Novavax somministrate sono 3.639.