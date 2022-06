Sabato 11 giugno a Torino l’asta a sostegno del Museo d’Arte Urbana

Sabato 11 giugno 2022, dalle 18.00 alle 21.00, presso la Galleria del Museo d’Arte Urbana, via Rocciamelone 7/C Torino, finissage dell’asta a sostegno della sede del MAU. Nell’ambito della serata ci sarà anche un concerto, a cura di Crisalide Music, “MAU in Concert” con i brani di Adata, e, dopo il grande successo del 21 maggio, bis del concerto di Alice, con i suoi pezzi raccontati in acustico con pianoforte rosso a mezza coda e Guitar, l’ingresso è libero

Titolo dell’edizione 2022, in omaggio al tema di Archivissima nel cui cartellone l’iniziativa è inserita, è “Cambiare per non Cambiare : asta a sostegno del Museo d’Arte Urbana, “, che sottende, nella circostanza, la volontà del Museo di perseguire il cambiamento ed il rinnovamento in sintonia con i tempi che mutano, pur mantenendosi fedele alla vocazione di essere, come dall’ormai lontano 1995, un progetto didattico sull’arte contemporanea unico nel suo genere, con l’obiettivo di rendere, tramite la partecipazione e la condivisione, i cittadini consci dell’importanza dell’arte nella dimensione pubblica, come fonte di arricchimento culturale ed elemento di attrattiva, promozione e riqualificazione dei territori, nel caso il Borgo Vecchio Campidoglio e, dal 2014, i molti quartieri di Torino ed i centri del Piemonte in cui il MAU è stato chiamato ad intervenire, con la realizzazione di oltre 300 opere murali.

Qualificati artisti contemporanei hanno donato al MAU opere di formato medio-piccolo, che potranno essere acquistate a valori molto al di sotto delle reali quotazioni, per supportare il mantenimento della sede del Museo, nella forma della donazione liberale.

Opere di : Paolo Grassino, Angelo Barile, Gianluca Nibbi, Laura Avondoglio, Viola Barovero, Nice and The Fox, Masoudeh Miri, Sarah Bowyer, Ernesto Jannini, Silvia Fubini, Gec, Daniele D’Antonio, Carlo Galfione, Maura Banfo, Raffaella Brusaglino, Roberta Fanti, Gianfranco Sergio, Viola Gesmundo, Leonardo Santoli, Milla Bandiera, Gianni Gianasso, Gianni Tessari, Marco Martz, Roberta Toscano.