A Giaveno sono stati piantati 60 alberi di Paulownia, la pianta che aiuta l’ambiente

Sono state piantate, in un’area accanto agli orti urbani di Giaveno, circa sessanta piantine di Paulownia.

“A questo progetto sono molto legato, poiché la pianta è molto utile per la forestazione urbana ed è l’albero che assorbe più CO₂ al mondo, diventando così un ottimo strumento contro i cambiamenti climatici”, dichiara il Consigliere comunale delegato all’Ambiente, Luca Versino.

Gli alberi sono stati donati dall’associazione Paulownia Piemonte e dalla ditta Tomatis Lamiere di Cuneo e sono stati messi a dimora dalla Cooperativa Silva che ha una specifica convenzione con il Comune per la loro manutenzione e cura nella crescita.

“Una volta cresciute, le piante verranno messe a dimora in diversi luoghi della città. Alcune scuole ce le hanno già chieste per abbellire i loro spazi esterni, e potranno sostituire alcuni alberi rimossi per le malattie”, aggiunge l’Assessore Marilena Barone.

Barone e Versino, con il vicesindaco Olocco, erano stati l’anno scorso alla presentazione dell’associazione Paulownia Piemonte, dove erano state spiegate le grandi qualità della pianta.

Cresce molto in fretta, ha una bella fioritura, grandi foglie e il legno è pregiato.

“Ringrazio la Cooperativa Silva per l’aiuto, l’Assessore Barone e il Consigliere Versino per l’impegno verso una città sempre più green e sostenibile”, conclude il Sindaco, Carlo Giacone.

La Paulownia è un albero che se tagliato ricresce, gode della crescita più rapida e del maggior assorbimento di CO2 che è di circa 2 tonnellate ad albero in 20 anni.

I suoi grandi fiori aiutano le api e la biodiversità, le foglie sono un ottimo nutrimento per gli animali. Le radici consolidano il terreno e possono phytodepurarlo dall’inquinamento. Si può produrre un legno molto pregiato con caratteristiche uniche nel suo genere.

La Paulownia è presente da oltre 400 anni in tutta Europa e in tutto il mondo, usata in agricoltura e grazie alla ricerca scientifica dell’ultimo secolo si sono ampliati i suoi utilizzi.

In Piemonte i ricercatori dell’Università di Torino hanno rinvenuto i suoi resti fossili risalenti ad oltre 2 milioni di anni fa.

Nelle principali capitali Europee ad adornare i parchi simbolo e i monumenti, vi sono alberi secolari di Paulownia (Roma, Milano, Parigi, Berlino, Londra, Manchester ecc).

L’associazione Paulownia Piemonte è il primo ente italiano ad occuparsi da anni di ricerca scientifica, dello sviluppo della filiera e della divulgazione di questo albero maestro.