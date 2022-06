Iniziati i lavori di sistemazione dello stadio del baseball di Novara

A seguito dell’approvazione della delibera di giunta del Comune di Novara n. 00269/2022 del 26 maggio, lo scorso 7 giugno sono iniziati i lavori urgenti di sistemazione dello stadio del baseball “Marco Provini” di via Patti.

La somma stanziata dalla Amministrazione guidata dal sindaco Canelli, oltre alla messa in sicurezza della struttura, prevede anche la totale sostituzione dei seggiolini con dei nuovi in PVC, un restyling a tutti gli effetti per uno degli impianti sportivi più longevi ed importanti del Piemonte.

Lo stadio “Marco Provini”, casa degli Athletics Novara, continuerà così ad ospitare la fase finale della zona EMEA della little league di baseball, infatti i lavori dovranno termine per tempo affinché dal 12 al 16 luglio a Novara si svolga l’importante torneo giovanile riservato alle formazioni senior dell’Europa, del Medio Oriente e dell’Africa.

L’Italia verrà rappresentata dalla selezione vincente del prossimo Torneo delle Regioni.

Foto ASD Athletics Novara BSC