TORINO – Quando arriva l’estate, molti piemontesi pensano subito alla Liguria. Ma non è necessario affrontare il traffico autostradale o le spiagge affollate per trovare un po’ di refrigerio. Il Piemonte, infatti, offre una varietà di ambienti naturali dove è possibile fare il bagno: laghi alpini, torrenti, cascate e gole rocciose. In questo articolo, presentiamo dieci luoghi adatti per chi cerca acqua fresca e contesto naturale, a volte a pochi chilometri da casa.

1. Cascata di Fondo – Traversella (TO)

Nel cuore della Valchiusella, questa cascata crea una pozza verde smeraldo ai piedi di un antico ponte in pietra. L’acqua è fredda, come ci si aspetta in montagna, ma perfetta nelle giornate più calde. Accessibile in auto, è una meta amata da chi cerca natura e tranquillità, senza servizi turistici.

2. Guje di Garavot – Val Chiusella (TO)

Sempre nella stessa valle, le Guje di Garavot sono due specchi d’acqua incastonati tra le rocce. Il nome “guja” in piemontese indica proprio queste pozze profonde. Raggiungibili con una breve passeggiata, sono un’alternativa silenziosa alle località più frequentate.

3. Ponte del Diavolo – Lanzo Torinese (TO)

Qui storia e natura si incontrano. Il ponte medievale domina il torrente Stura, che nei tratti vicini offre zone accessibili per fare il bagno. Ideale per chi vuole una gita fuori porta con possibilità di rinfrescarsi senza allontanarsi troppo da Torino.

4. Orrido di Sant’Anna – Cannobio (VB)

Una gola stretta e suggestiva scavata dal torrente Cannobino. L’acqua è fredda e molto limpida. Nonostante la vicinanza al Lago Maggiore, l’Orrido resta meno affollato e più appartato. È consigliato a chi ama ambienti selvaggi e non ha bisogno di comodità.

5. Tumpi di Bobbio Pellice – Val Pellice (TO)

Le pozze naturali del torrente Guichard sono note localmente come “Tumpi”. Tra rocce e piccole spiagge di ciottoli, sono frequentate soprattutto da chi cerca luoghi accessibili ma non turistici. La zona è adatta anche a famiglie, con parcheggi nelle vicinanze.

6. Torrente Borbera – Borghetto di Borbera (AL)

Questo tratto del Borbera è noto per le sue spiaggette di ghiaia e l’acqua bassa. È un luogo semplice, frequentato da chi vive nella zona e non cerca scenari spettacolari ma un angolo fresco e accessibile. Le aree picnic e i chioschi contribuiscono a renderlo pratico.

7. Torrente Gorzente – Bosio (AL)

Ai margini del Parco delle Capanne di Marcarolo, il Gorzente scorre in un ambiente selvatico, con piscine naturali tra le rocce. Il paesaggio ricorda un canyon alpino. È consigliato a chi ama camminare un po’ per raggiungere luoghi non affollati.

8. Lago Sirio – Ivrea (TO)

Questo piccolo lago glaciale è uno dei pochi ad avere sia spiagge libere che lidi attrezzati. È molto frequentato in estate, ma alcune zone restano tranquille. Raggiungibile in auto, è un’alternativa vicina alla città per chi non vuole fare troppa strada.

9. Lago Orfù – Oulx, Val di Susa (TO)

Un lago di montagna circondato da pini e faggi. Poco attrezzato ma facilmente accessibile, offre un’atmosfera silenziosa e un’acqua molto fresca. Perfetto per chi cerca un contesto semplice a contatto con la natura.

10. Lago dei Cavalli – Alpe Cheggio, Valle Antrona (VCO)

Il più remoto della lista, è anche uno dei più belli. A 1.490 metri di quota, il Lago dei Cavalli colpisce per il colore dell’acqua e la quiete del paesaggio. Raggiungibile in auto fino all’Alpe Cheggio, è consigliato a chi ama la montagna vera.

In Piemonte non mancano alternative per trovare refrigerio lontano dalla folla. Senza dover arrivare fino al mare, si possono scoprire ambienti naturali ricchi di fascino. Alcuni sono più selvaggi, altri più attrezzati, ma tutti offrono un modo diverso di vivere l’estate.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese