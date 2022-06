A Carmagnola tornano i Giovedì sotto le stelle

“Giovedì sotto le Stelle” tra il 23 giugno e il 4 agosto 2022 proporrà sette piacevoli giovedì sera a Carmagnola con negozi aperti e intrattenimenti rivolti a tutte le fasce di età,

La manifestazione viene organizzata da Ascom Confcommercio Carmagnola in collaborazione con l’Assessorato alle Manifestazioni e Commercio della Città di Carmagnola, La Pro Loco, il Distretto Urbano del Commercio di Carmagnola e il Distretto del Cibo del Chierese Carmagnolese.

Se lo scorso anno la manifestazione si sviluppava sotto il segno del “Vestiti usciamo” per sottolineare il momento della ripartenza, quest’anno il claim è “Guarda come mi diverto”: un’esplosione di energia pronta a coinvolgere le persone di ogni età, senza tralasciare le precauzioni che permetteranno di muoversi in sicurezza e di godersi gli eventi in piena libertà.

Gli eventi si svolgeranno come sempre lungo diverse strade della città che diventeranno di volta in volta “vie della moda”, “vie del gusto”, “vie della musica” e “vie del ballo”, con molti negozi aderenti all’iniziativa che rimarranno aperti e attività di ristorazione e somministrazione che proporranno ricche proposte, dagli aperitivi ai piatti tradizionali.

Tutti i giovedì sarà allestita in Piazza Martiri un’area giochi per bambini con dei bellissimi pony, gonfiabili, tappeti elastici ed iniziative Green per coniugare il divertimento alla sensibilità ambientale; Piazza Verdi, la zona Gardezzana ed altre zone del centro ospiteranno diversi eventi con musica, balli per tutti ed esibizioni delle scuole di danza, artisti di strada e con numerosi locali e attività commerciali che ospiteranno e organizzeranno animazioni e dj set con un programma dettagliato che si potrà seguire sulla pagina Facebook @giovedisottolestelle.

Il menu è ricco e si inizia giovedì 23 giugno all’insegna della moda e dell’hair styling.

Il centro storico diventa il palcoscenico di una sfilata di moda, un’occasione per scoprire le nuove tendenze preparandosi alla Notte dei Saldi di luglio. Un grande street fashion show, organizzato, diretto e presentato da Elia Tarantino, che sarà diviso in due parti e avrà come protagonisti diversi negozi di Carmagnola e stilisti emergenti. La prima parte avrà inizio alle 21.00 in Piazza Garavella e la seconda alle 22.15 in Via Valobra nella zona della Chiesa di San Rocco. Una grande sfilata con modelle, la presenza straordinaria di Miss Piemonte 2021 Masiel Tomalino, dj-set e street music con il cantante italo-brasiliano Frio che proporrà il suo stile pop contaminato dal funk brasiliano accompagnato da Dj Manusoggi. In diversi caffè e ristoranti ci sarà inoltre AperiArt, iniziativa con esposizione di opere d’arte di artisti locali, musica e gusto a Km0.

Giovedì 30 giugno dalle ore 19:30 le luci si accendono sulla “Festa di Borgo Vecchio” e dei suoi commercianti.

Tra le varie proposte, alle ore 21:00 è in programma il concerto della band “Radiosonic Music Live” con due ore di musica internazionale per tutti i gusti, e come sempre giochi per bambini, gastronomia, esibizioni di scuole di danza e balli per tutti.

Giovedì 7 luglio e Giovedì 14 luglio in Piazza Sant’Agostino, dalle ore 21.OO alle ore 23.00 si svolgerà anche “What’s Your Talent”, talent show organizzato da Radio Vida Network aperto a concorrenti – singoli o gruppi – che si vogliano cimentare in qualunque forma artistica.

Giovedì 21 Luglio, sempre sul palco di Piazza Sant’Agostino, dalle ore 21:00 si svolgerà il “Gran Galà della musica italiana sotto le stelle” con l Orchestra Giuliano e i Baroni. Due ore di spettacolo con la più bella musica italiana dagli anni 60 ad oggi con luci, colori e un grande schermo per immagini emozionanti.

Giovedi 28 Luglio sarà dedicato a Largo Vittorio Veneto con una grande festa “Street Art” che coinvolgerà anche Piazza Verdi e la zona Bussone con artisti di strada, street band, artisti circensi, buon cibo e tante altre sorprese .

Gran finale giovedì 4 agosto con un’anteprima, tra gusto e musica, della 73^ Fiera Nazionale del Peperone che si svolgerà dal 2 all’11 settembre.