Ritrovamento di Allen: le congratulazioni della Presidente Meloni e del Ministro Piantedosi

VENTIMIGLIA – «Il ritrovamento del piccolo Allen, scomparso dallo scorso venerdì, è una bellissima notizia che ci riempie di gioia. Grazie a tutti i soccorritori che, con il loro instancabile lavoro, hanno riportato il bimbo tra le braccia della sua famiglia»: le parole della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni su X dopo la migliore notizie della mattinata arrivano contemporaneamente a quelle del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. «Ho telefonato al prefetto di Imperia, con il quale gli uffici del Viminale e io stesso siamo stati in costante contatto per tutta la giornata di ieri, per congratularmi per il ritrovamento del piccolo Allen Bernard Ganao» – scrive sui social il ministro – «La macchina dei soccorsi, coordinata dalla prefettura ha operato in modo esemplare. L’impegno instancabile delle forze dell’Ordine, dei Vigili del fuoco, delle strutture di soccorso e del volontariato rappresentano un esempio concreto di come lo Stato, nei momenti più critici, sia capace di mobilitarsi in modo coeso ed efficace. Non sempre, in situazioni così delicate, nonostante l’impegno massimo, si riesce a ottenere un esito positivo. Oggi viviamo una giornata che restituisce fiducia nelle istituzioni e speranza a tutta la comunità».

Scomparso venerdì

Il piccolo Allen, portato a braccia dai soccorritori, è stato accolto dall’applauso di una piccola folla radunata nella piazzetta di Latte, la frazione di Ventimiglia dalla quale era scomparso il bambino nella serata di venerdì. Allen, di origini filippine ma nato a Torino, era in villeggiatura con la famiglia.

Nascosto in un anfratto

Secondo le prime informazioni, Allen si era nascosto in un anfratto, pare all’interno di un ripetitore, vicino all’autostrada, probabilmente cercando riparo dai rumori. È stato ritrovato dalla Protezione civile in una zona boscosa, dopo la segnalazione di un passante. Il prefetto di Imperia Valerio massimo Romeo ha dichiarato ai microfoni dell’ANSA di aver disposto nelle ore precedenti il controllo dei cunicoli della zona.

Papà Bernardo è commosso

«Grazie a tutti, è andata benissimo, molto. Grazie, vi ringrazio, grazie». Papà Bernardo Ganao, visibilmente commosso, ha riabbracciato il piccolo, ed è partito con lui a bordo di un’ambulanza scortata dai carabinieri verso l’ospedale dove Allen sarà sottoposto ad accertamenti.

