ALESSANDRIA – L’80° motoraduno dei Centauri è arrivato in Alessandria, proveniente dal Santuario della Madonna della Creta di Castellazzo (AL), dove si è tenuta la benedizione dei motociclisti, la messa e la sfilata. Nel video, alcuni veicoli in passaggio all’angolo tra spalto Gamondio e via Marengo. Come si può notare, sono moltissimi i motociclisti che hanno aderito, e come sempre molti provengono dall’estero.

Premiazione in piazza Garibaldi

Qui i provvedimenti viabili ancora per la giornata di oggi, giornata in cui la manifestazione iniziata venerdì si concluderà. Alle ore 15 inizierà infatti la premiazione, in piazza Garibaldi nel centro di Alessandria.

