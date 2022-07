Il Tour de France 2022 arriva vicinissimo al Piemonte con le classiche tappe alpine verso Serre Chevalier, Briancon e Alpe d’Uez

Sta per arrivare vicinissimo al Piemonte il Tour de France 2022 con i tradizionali tapponi alpini sulle Alpi Francesi quindi a poca distanza dal confine con il Piemonte.

Si comincia l’avvicinamento al Piemonte con la decima tappa di martedí 12 marzo da Morzine a Megeve per 148 chilometri. La corsa a tappe più importante del mondo arriva in Alta Savoia all’altezza della Valle d’Aosta.

Il giorno dopo mercoledí 13 marzo il primo tappone alpino da Albertville al Col du Granon – Serre Chevalier su 149 chilometri con il Col du Telegraphe, il Col du Galibier, il tetto del Tour 2022 con i suoi 2642 metri ,e l’ascesa finale ai 2413 metri del Col du Granon sopra Serre Chevalier a pochi chilometrid a Briancon ovvero dal confine italo francese di Claviere che immette verso Valle Susa e Val chisone

Giovedí 14 si riparte da Briancon per una tappa da 166 chilometri fino all ‘Alpe d’Huez con di nuovo il Col du Galibier, il col de la Croix de Fer per chiudere con l’ascesa all’ Alpe d’Huez.