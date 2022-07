Tutti i fornitori di Martini hanno ottenuto la certificazione di sostenibilità Equalitas

Martini, brand del vermouth e dello spumante del Gruppo Bacardi, icona del Made in Italy in tutto il mondo, annuncia che il 100% delle cantine che forniscono il mosto per la produzione dell’Asti Spumante e i vini per la produzione dei vermouth e degli aperitivi alcolici e non, hanno ottenuto la certificazione di Equalitas, lo standard di sostenibilità dedicato alla produzione del vino italiano. Un traguardo importante che conferma l’azienda, leader del bere Made in Italy, avamposto nel campo dell’innovazione e della sostenibilità.

Tutti i mosti ed i vini utilizzati nella produzione di Asti Martini, Martini vermouth e aperitivi provengono quindi da cantine certificate secondo lo standard di sostenibilità più importante in Italia in ambito enologico. Un altro passo importante verso l’obiettivo di Bacardi di approvvigionarsi del 100% dei suoi ingredienti chiave presso fornitori certificati in modo sostenibile entro il 2025, dopo traguardo già raggiunto per le dieci erbe botaniche di BOMBAY SAPPHIRE® e la canna da zucchero del rum BACARDÍ®.