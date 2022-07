Meteo: previste in Piemonte punte di 40 gradi in settimana

Il caldo sembra non dare tregua al Piemonte, tutt’altro se in questo weekend le alte temperature si sono fatte sentire, nella settimana entrante non andrà meglio, anzi tutt’altro le temperature sembrano destinate ad aumentare a cosa. Se l’inizio di settimana in Piemonte vedrà temperature con minime tra i 23/24°C e massime con punte di 34-35°C, da giovedì è atteso un incremento ulteriore delle temperature con temperature che toccheranno i 40°C. La giornata più calda dovrebbe essere quella di venerdì.