Sono 4.511 le persone vaccinate oggi contro il coronavirus in Piemonte. A 71 persone è stata inoculata la prima dose, a 65 la seconda, a 627 la terza, a 3.748 la quarta.

Dall’inizio della campagna inoculate 10.229.626 dosi, di cui 3.350.044 come seconde, 2.930.113 come terze, 334.574 come quarte. Le dosi di Novavax somministrate sono 3.753