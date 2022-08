Piemonte e Valle d’Aosta sempre più smart: ecco i dati legati all’espansione di Alexa nel 2022

Il fenomeno Alexa continua a crescere e sempre più clienti in Italia utilizzano l’assistente vocale di Amazon per semplificare la quotidianità, tramite la propria voce.

I dati raccolti nel periodo tra gennaio e giugno 2022 mostrano un aumento delle interazioni in Piemonte del 30%, per un totale di oltre 414 milioni di interazioni con Alexa. Dato che fa salire il Piemonte sul podio delle regioni con il maggior numero di dialoghi con Alexa in Italia. Solo nella provincia di Torino se ne contano più di 343 milioni, seguita da Novara (22 milioni) e Cuneo (13 milioni).

Sempre nello stesso periodo, in Valle d’Aosta sono state generate oltre 2 milioni di interazioni con Alexa, 978 mila interazioni con la musica e 415 mila interazioni vocali per la Casa intelligente.

Ma quali sono le funzioni di Alexa più utilizzate e amate dagli utenti piemontesi e valdostani? Scopriamole insieme, partendo dal Piemonte.

La Casa Intelligente: 75 milioni di interazioni vocali e 34 milioni di azioni per la Casa Intelligente eseguite tramite routine

Alexa si integra con migliaia di dispositivi per la Casa Intelligente, permettendo di attivare telecamere, luci, termostati compatibili e molto altro. Queste funzioni rientrano tra le skill – o applicazioni vocali – più apprezzate. Con un aumento del 31%, i piemontesi utilizzano sempre più Alexa e i dispositivi della famiglia Echo per gestire la propria casa, chiedendo ad esempio: “Alexa, accendi la luce in salotto”, o “Alexa, imposta la temperatura in camera da letto a 23 gradi”. Questa funzione è usata più frequentemente dagli abitanti di Torino, Vercelli e Alessandria, e quest’ultima è anche in testa per tasso di crescita rispetto allo scorso anno, con il 35% di interazioni vocali per la Casa intelligente in più.

Cresce anche la gestione della propria Casa Intelligente attraverso le routine: rispetto all’anno scorso le azioni eseguite tramite routine per gestire i propri dispositivi è cresciuta del 32%, per un totale di oltre 34 milioni di azioni eseguite. É possibile impostare le routine sull’App Alexa e personalizzare i comandi. Si può dire, per esempio, “Alexa, vado a letto” ed impostare Alexa perché spenga tutte le luci di casa, oppure accendere i dispositivi al tramonto o ad orari specifici. Gli utenti della provincia di Verbano – Cusio – Ossola sono quelli che hanno sfruttato di più questa funzione. La provincia gode infatti del più alto tasso di crescita di azioni eseguite per la Casa intelligente rispetto allo scorso anno: +147%! Seguita da Asti con il 61% in più.

Gestione del proprio tempo: più di 16 milioni di timer attivati

Preziosa per i piemontesi si è rivelata l’impostazione di timer, aumentata del 47% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, per un totale regionale di oltre 16 milioni di timer attivati. Con Alexa è infatti possibile creare, gestire e annullare timer dicendo semplicemente: “Alexa, imposta un timer di 5 minuti” oppure “Alexa, aggiungi 1 minuto al mio timer”, per essere sicuri di avere tutto sotto controllo. Gli utenti che sfruttano più frequentemente questa funzione di Alexa sono torinesi, cuneesi e biellesi.

Inizio della giornata: oltre 6 milioni sveglie attivate

L’impostazione delle sveglie è un’altra delle funzioni di Alexa indispensabile per gli utenti piemontesi. È sufficiente chiedere “Alexa, imposta una sveglia per le 07:00” e l’assistente vocale sarà pronta a svegliarci quando e come vogliamo. Con Alexa è inoltre possibile personalizzare le sveglie creando delle vere e proprie routine per ripetere con regolarità determinate azioni, come ad esempio far partire le ultime notizie, o riprodurre la propria musica preferita, senza doverlo richiedere ogni mattina. In Piemonte, sono oltre 6 milioni le sveglie attivate, il 46% in più rispetto al 2021. Le province con il più alto tasso di crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno sono Biella e Alessandria, entrambe con il 52% in più di sveglie impostate.

Creazione di liste: oltre 2 milioni e 900 mila elementi aggiunti

Un’altra delle funzioni di Alexa più utili e amate in Piemonte è la creazione di liste. Da quella della spesa a quella delle cose da fare, possiamo impostare qualsiasi tipo di elenco. Possiamo chiedere di ricordarci gli elementi presenti, aggiungerne o eliminarne altri semplicemente dicendo “Alexa, aggiungi le nocciole dalla mia lista della spesa”. È una funzione molto apprezzata in tutte le province, come dimostrato dal numero di elementi aggiunti dagli utenti alle proprie liste: il 26% in più rispetto allo scorso anno, per un totale di oltre oltre 2 milioni e 900 mila. Al primo posto per tasso di crescita rispetto allo scorso anno troviamo la provincia di Vercelli con il 37% di elementi aggiunti in più, seguita da Novara con il 34%.

Musica: 149 milioni di interazioni con la musica

Gli utenti piemontesi si affidano ad Alexa per gestire il proprio tempo, organizzare le cose da fare, tenere sotto controllo la propria casa ma anche e soprattutto per divertirsi e godersi le canzoni che amano. I nostri brani e artisti preferiti sono infatti sempre disponibili tramite Alexa e Amazon Music, con accesso illimitato a 90 milioni di brani on demand. Tra Farfalle e Dove si balla sono più di 149 milioni le interazioni con la musica eseguite dagli utenti in Piemonte, il 29% in più rispetto al 2021. La maggior frequenza di utilizzo si riscontra nelle province di Alessandria e Verbano – Cusio – Ossola.

Valle d’Aosta al primo posto in Italia per elementi aggiunti alle liste per singolo utente

Anche sempre più utenti valdostani utilizzano l’assistente vocale di Amazon, a partire dagli elementi aggiunti alle liste: si riscontra un aumento rispetto allo scorso anno del 51% con oltre 22 mila nuovi elementi aggiunti. Dato che fa salire la Valle d’Aosta al primo posto in Italia per elementi aggiunti per singolo utente. Anche le funzioni timer e sveglia sono molto apprezzate dagli utenti valdostani con oltre 80 mila timer attivati (+55%) e più di 35 mila sveglie (+46%). Le interazioni vocali per la Casa intelligente risultano oltre 415 mila e le azioni per la Casa Intelligente eseguite tramite routine oltre 136 mila. Aumentano anche le interazioni con la musica tramite Alexa del 30% per un totale di oltre 978 mila interazioni con la musica eseguite dai valdostani.

Piemontesi e valdostani si intendono in fatto di gusti musicali: anche in Valle d’Aosta uno dei brani più ascoltati è Dove si balla, seguito da Ciao Ciao e Brividi. E se Vasco Rossi e Irama piacciono ai clienti in Val D’Aosta, i piemontesi preferiscono i Måneskin e i Me contro Te.