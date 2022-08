I funerali di Piero Angela il 16 agosto a Roma

Sarà allestita a partire dal 16 agosto, dalle 11.30 in Campidoglio a Roma la camera ardente per Piero Angela, morto a Roma all’età di 93 anni.

I funerali di Piero Angela si terranno martedì 16 agosto a seguire a partire dal Campidoglio. I funerali saranno trasmessi in diretta tv.

La cerimonia funebre di Piero Angela sarà laica.

In passato Angela aveva dichiarato: “Non mi sono mai dichiarato né ateo né agnostico né credente. Io la penso come la penso. Sono un uomo di scienza e non mi posso esprimere riguardo a Dio”.

Angela lascia la moglie Margherita Pastore e i due figli, Christine, nata nel 1958, e Alberto, nato nel 1962.