Anziana in gravi condizioni in ospedale, denunciati i responsabili di una casa di riposo nel torinese

I carabinieri del Nas di Torino hanno eseguito un controllo a Ferragosto in una Rsa nel torinese ed hanno denunciato il legale rappresentante della casa di risposo, il direttore sanitario e un’infermiera, con l’accusa di aver lasciato un’ospite di 88 anni senza adeguata assistenza.

Le verifiche erano scattate a seguito della denuncia dell’ospedale di Chivasso, dove la donna era stata ricoverata in condizioni di grave disidratazione, con piaghe da decubito non segnalate e con una condizione si sepsi grave. Durante il controllo nella struttura sono state trovate siringhe, provette e cannule scadute, che non avrebbero dovuto essere utilizzate.

In Piemonte i controlli in corso in queste settimane hanno scoperto irregolarità anche in altre case di riposo della regione. Nnel Biellese è stata riscontrata un’anomala gestione dei fascicoli sanitari e dei registri di approvvigionamento dei farmaci. Nel Vercellese, nelle cucine di una comunità è stata trovata carne in cattivo stato di conservazione.

A Volvera si ospitavano anziani non autosufficienti senza averne l’autorizzazione. A Moncalieri infine i Nas hanno eseguito dei controlli trovando alcune carenze igieniche nei refettori di una delle strutture visitate.

Nota di redazione: in una prima versione dell’articolo era stata indicata come coinvolta una casa di riposo di Castagneto Po, che non ha invece nulla a che vedere con i fatti in questione.