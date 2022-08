La Regione Piemonte ha comunicato che nella giornata di oggi, lunedì 22 agosto sono 1.653 le persone che hanno ricevuto una dose di vaccino contro il coronavirus. A 17 persone è stata somministrata la prima dose, a 26 la seconda, a 335 la terza, 1.275 la quarta.

Dall’inizio della campagna inoculate 10.289.121 dosi, di cui 3.353.694 come seconde, 2.936.808 come terze, 382.549 come quarte. Le dosi di Novavax somministrate sono 3.765.