Fratelli d’Italia presenta i capilista in Piemonte, assente Crosetto, c’è la Santanché

Fabrizio Comba, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, ha consegnato ufficialmente le liste di candidati per il partito in Piemonte per le prossime elezioni politiche che si svolgeranno il 25 settembre. Inoltre Giorgia Meloni è attesa a Torino tra il 12 e il 14 settembre.

Tornando alle liste, alla camera per FdI per il Piemonte 1, Collegio 1, a guidare la lista ci sarà Augusta Montaruli; al secondo posto Marco Perissa, poi Monica Ciaburro e Giovanni Crosetto, nipote di Guido. Augusta Montaruli capolista anche nel Collegio 2, seguita da Marco Perissa, poi Immacolata Zurzolo e Giovanni Ravalli. Passando al Piemonte 2 alla camera il capolista è Fabrizio Comba seguito da Monica Ciaburro, poi Emanuele Pozzolo e Barbara Merlin. Per il Collegio 2 confermati Comba e Ciaburro, candidati anche Vincenzo Amich e Federica Barbero.

Passando al il Senato, la capolista per il Collegio 1 del Piemonte 1 è Daniela Santanché, seguita da Lucio Malan, poi Paola Ambrogio e ad Ettore Puglisi. Per il Collegio 2, confermati Malan e Ambrogio, presenti anche Giorgio Salvitti e Giovanna Pellanda.