Fino al 14 ottobre possibile richiedere contributo della Regione Piemonte per partecipare a Restructura

È possibile fino al prossimo 14 ottobre presentare domanda per ottenere l’agevolazione che concede alle imprese artigiane piemontesi un contributo che prevede l’abbattimento del costo di partecipazione alla manifestazione Restructura, in programma dal 17 al 19 novembre 2022, presso il padiglione 3 di Lingotto Fiere.

La manifestazione “Restructura” è evento di rilevanza nell’area del Nord-Ovest, per coloro che si occupano di riqualificazione, recupero e ristrutturazione edilizia. Rappresenta un’interessante opportunità per le aziende fornendo loro la possibilità di rafforzare la rete di clienti e ampliare il proprio mercato di vendita attraverso i contatti che si possono creare al suo interno tra le aziende leader del settore e i professionisti del settore, unitamente al pubblico dei visitatori della fiera.

L’agevolazione regionale è di Euro 1.500,00 (oneri fiscali esclusi) per stand a partire da 12 mq. Può essere riconosciuta una sola agevolazione regionale per impresa. Il prezzo speciale dell’area espositiva praticato da GL events Italia per gli artigiani che fruiscono dell’agevolazione è di 105,00 euro/mq (iva esclusa). Per qualsiasi altra info è possibile consultare il sito della Regione Piemonte al seguente indirizzo

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/agevolazioni-partecipazione-imprese-artigiane-piemontesi-restructura-2022