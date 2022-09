Il 10eLotto premia il Piemonte: come riporta Agipronews è arrivata a Carmagnola, in provincia di Torino, la vincita più importante nell’ultimo concorso. Nella località piemontese sono stati infatti vinti 100 mila euro grazie a un 9 Doppio Oro in un’estrazione abbinata alla modalità frequente, con una giocata del valore di 3 euro.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito vincite per 21,8 milioni di euro per un totale dall’inizio dell’anno di oltre 2,5 miliardi.