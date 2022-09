Turismo Torino e Provincia compie 25 anni

L’ ATL Turismo Torino e Provincia (Agenzia Turistica Locale) è nata il 29 settembre del 1997 con un solo, grande e ambizioso obiettivo: far sapere al mondo intero che Torino aveva tutte le carte in regola per essere una destinazione turistica al pari di altre realtà italiane e internazionali.

Perché Torino, la prima capitale d’Italia, non aveva nulla da invidiare alle altre città. Doveva solo acquisire consapevolezza delle sue eccellenze e attrattive e iniziare a comunicarle. Doveva togliersi di dosso quell’immagine di città grigia e noiosa che i pregiudizi avevano creato e tirarsi su le maniche, come si suol dire, per incuriosire i turisti e per ritagliarsi un posto nel panorama turistico a differenza di città come Roma e Firenze che brillavano di luce propria.

Dal 1997 di passi ne sono stati fatti grazie alla perseveranza e lungimiranza delle Amministrazioni e dei Soci che hanno creduto nelle potenzialità di Torino e sull’ATL che, nelle parole accoglienza e promozione, ha fondato il suo percorso e mission! Sono stati quindi realizzati prodotti e servizi turistici per rendere fruibile la destinazione da parte del turista (dalla Torino+Piemonte Card al Welcome Tour), è stata creata una rete di accoglienza composta da ben 12 punti informativi e attivati tutti gli strumenti di comunicazione online e offline (materiali, web e social network) e promozione al fine di raggiungere il pubblico finale, i media e gli operatori turistici a livello nazionale e internazionale.

Dopo qualche anno, nel 2007, la provincia è stata unificata al capoluogo subalpino e l’ATL Turismo Torino è diventata Turismo Torino e Provincia integrando un territorio ricco, attraente, tutto da scoprire con un’estensione di 6.821 km2 di e con ben 312 comuni – dalle pianure e colline dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea e del Canavese sino alle Valli di Lanzo, al Parco Nazionale del Gran Paradiso con Ceresole Reale passando dalla Val Sangone e dalle Alpi dell’Alta Val Chisone e Susa – e con 82 Soci tra pubblici e privati. Nel 2010 l’ATL si amplia ulteriormente accorpando il Convention Bureau, il referente per acquisire e realizzare eventi e congressi a Torino.

In questi 25 anni, la città è cambiata, ha mutato la sua immagine, ha convinto anche i più scettici della sua bellezza e attrattività e grazie anche alla passione e professionalità del team di Turismo Torino e Provincia: Torino è passata da 2.040.262 presenze nel 1997 a 4.688.970 nel 2019 registrando un incremento del 130%; mentre Torino e la sua provincia è passata da 3.921.802 presenze nel 2007 a 7.233.639 nel 2019 con un incremento dell’84%.

E per l’anno in corso si nutrono fondate aspettative a superare i valori pre Covid.