Melanoma: il 7 ottobre a Torino la campagna “Oltre la Pelle – La prevenzione al centro”

L’aumento delle temperature, l’assottigliarsi dello strato di ozono dell’atmosfera, il crescere dell’inquinamento dovuto ai carburanti fossili minacciano la salute umana. A partire da quella della pelle. Gli effetti del cambiamento climatico, infatti, si possono misurare anche in termini di maggior rischio di sviluppare tumori cutanei, e in particolar modo il melanoma.

È stato stimato che un aumento di 1,5°C equivarrà a 8 giorni in più di caldo torrido nell’area del Mediterraneo e quindi di maggiore insolazione. E i raggi ultravioletti, il fattore di rischio numero uno per lo sviluppo del melanoma, colpiscono di più per via dell’assottigliamento dello strato di ozono: l’1% in meno di strato di ozono provoca un aumento dall’1 al 2% dell’incidenza di melanoma2.

Si tratta di uno dei principali tumori che insorgono in giovane età e costituisce in Italia attualmente il terzo tumore più frequente in entrambi i sessi al di sotto dei 50 anni. A livello mondiale, e l’Italia non fa eccezione, si stima che nell’ultimo decennio il melanoma cutaneo abbia raggiunto i 100.000 nuovi casi l’anno: un aumento di circa il 15% rispetto al decennio precedente.

I controlli periodici dei nei e la protezione della pelle dai danni causati dai raggi solari sono gli strumenti fondamentali per la prevenzione del melanoma. Identificare precocemente un melanoma aumenta infatti le probabilità di guarigione: se diagnosticato allo stadio iniziale, può essere risolto anche con la sola asportazione chirurgica della lesione.

Per riportare dunque l’attenzione delle persone sull’importanza della prevenzione del melanoma, la campagna di Novartis Oltre la pelle – La prevenzione al centro è tornata anche quest’anno con una nuova iniziativa presso i centri specialistici di alcune città italiane, per invitare la cittadinanza a controllarsi grazie a screening gratuiti, a dialogare e confrontarsi con i clinici per conoscere, prevenire e affrontare insieme il melanoma.

L’iniziativa Incontriamoci, partita lo scorso novembre con gli appuntamenti di Benevento, Roma e proseguita nel 2022 a Palermo, Bologna, Pavia e Novara, per la sua settima tappa arriva a Torino, il 7 ottobre presso l’AOU Città della Salute e della Scienza in Via Cherasco 23.

“La prevenzione non ha stagione. Anche se l’estate è ormai finita e il tempo di esposizione al sole si è ridotto, è importante continuare a dialogare con le persone e spiegare loro come ridurre il rischio di sviluppare melanoma”, spiega Pietro Quaglino, Direttore Struttura Complessa – Unità di Dermatologia dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino. “Fra le diverse visite da pianificare al rientro dalle vacanze non deve mancare quella di controllo dei nei. Una visita indolore e poco impegnativa che può davvero fare la differenza”.

La giornata prevederà un momento informativo con gli esperti del Centro per parlare dell’importanza della prevenzione primaria e secondaria e della necessità di controlli periodici.

“La cute è l’unico organo facilmente accessibile ad occhio nudo del nostro organismo e questo rappresenta un vantaggio del quale è necessario approfittare al fine della diagnosi precoce dei tumori cutanei. Metodiche diagnostiche non invasive come l’epiluminescenza amplificano enormemente l’attendibilità diagnostica. La diagnosi precoce di un melanoma diventa quindi fondamentale in quanto aumenta le probabilità di guarigione, nella maggior parte dei casi anche solo dopo l’asportazione chirurgica”, prosegue Paolo Broganelli, Responsabile SSD Prevenzione dei Tumori e epiluminescenza – AOU Città della Salute e della Scienza di Torino.

“Ma anche nei casi in cui è necessaria la somministrazione di una terapia dopo la chirurgia, la diagnosi tempestiva rappresenta un elemento chiave nel percorso clinico del paziente, che oggi può contare su trattamenti efficaci e mirati. La ricerca scientifica ha infatti rivoluzionato la terapia del melanoma”, conclude Paolo Fava, Dirigente Medico – AOU Città della Salute e della Scienza di Torino.

I partecipanti all’incontro informativo potranno effettuare al termine dell’evento uno screening gratuito dei nei. Per partecipare all’incontro ed effettuare la visita gratuita è necessaria la prenotazione: tutti i dettagli sono disponibili sul sito www.oltrelapelle.it nella sezione dedicata Parliamone insieme. Sarà possibile prenotare fino ad esaurimento posti. La visita è indolore e non richiede alcuna preparazione. Una semplice e buona abitudine che può salvare la vita.

Oltre la pelle è la campagna di sensibilizzazione realizzata da Novartis per fornire informazioni, approfondimenti e consigli sulla prevenzione e la gestione del melanoma. Dal 2021, con l’iniziativa Oltre la pelle – la prevenzione al centro, la campagna ha avviato una serie di attività specifiche sull’importanza della prevenzione del melanoma per promuovere le visite dermatologiche per il controllo dei nei, quale strumento principale e fondamentale di prevenzione. Un ricco programma di attività per conoscere e prevenire il melanoma, sviluppato anche grazie al contributo di esperti, medici e pazienti, attraverso la pagina Facebook @OltreLaPelleMelanoma, una community attiva da oltre due anni, e una pagina dedicata all’interno del portale Alleati per la Salute.

La campagna Oltre la pelle – La prevenzione al centro è promossa da Novartis con il patrocinio di: Intergruppo Melanoma Italiano (IMI), Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle Malattie Sessualmente Trasmesse (SIDeMaST), Associazione Dermatologi Venereologi Ospedalieri Italiani e della Sanità Pubblica (ADOI), Associazione Italiana Malati di Melanoma (A.i.Ma.Me.), Melanoma Italia Onlus (MiO), Associazione Pazienti Italia Melanoma (APAiM), Emme Rouge Onlus e MelanomaDay.