Presentato il Giro d’Italia 2023. Ci sono tre tappe in Piemonte con arrivi a Tortona e Rivoli

E’ stato presentato il Giro d’Italia 2023 che si svolgerà dal 6 al 28 maggio, per 3.448,6 chilometri da percorrere per conquistare la maglia rosa per 51.300 metri di dislivello.

Il 106° Giro comprende 8 tappe per velocisti, tre prove contro il tempo, 7 tappe di montagna con arrivi in salita.

Il Giro d’Italia 2023 prevede 3 tappe in Piemonte. Mercoledì 17 maggio la 11ª andrà da Camaiore a Tortona passando per la Liguria con una tappa adatta ai velocisti dopo aver superato il passo della Castagnola fino alla volata finale.

Il giorno dopo giovedì 18 maggio si va da Bra a Rivoli con la 12ª tappa caratterizzata da tre segmenti collina-pianura-montagna. Dopo la prima parte collinare si attraversa la pianura Padana prima di affrontare la salita del Colle Braida vicino alla Sacra di San Michele per poi percorrere 20 km ondulati fino a Rivoli.

Venerdì 19 maggio il primo tappone alpino va da Borgofranco d’Ivrea a Crans Montana, in Svizzera scalando il colle del Gran San Bernardo a 2469 metri Cima Coppi del Giro poi ancora la Croix de Coeur e poi la salita finale a Crans Montana.