E’ stata inaugurata in piazza Roma a Vercelli la scritta #Vercelli realizzata grazie al progetto regionale dei Distretti del Commercio.

I Distretti del Commercio sono modelli innovativi di sviluppo del settore commerciale che hanno lo scopo di sostenere e rilanciare il commercio con strategie comuni di sviluppo economico e di risposta a necessità in particolari momenti.

Al termine della cerimonia il Sindaco ha consegnato un modellino che riproduce la scritta #Vercelli, alle associazioni di categoria. Tutti gli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa riceveranno il modellino e lo esporranno in vetrina.

“L’Amministrazione si sta impegnando sempre più per le attività commerciali ed il fatto che il Distretto Urbano di Vercelli sia tra i progetti che nei mesi scorsi hanno ottenuto un contributo della Regione Piemonte ne è testimonianza – dichiara il Sindaco Andrea Corsaro – il colore della scritta è stato studiato per amalgamarsi all’ambiente circostante, ed è in linea con i colori della Basilica di Sant’Andrea”.

“Siamo grati a tutti i partner del progetto per il risultato ottenuto – ha commentato Angelo Santarella, Presidente di Ascom – il distretto è un modello innovativo di sviluppo del settore commerciale, che coinvolge gli esercenti cittadini in un lavoro di sinergia per il rilancio del territorio”. Anche Germana Fiorentini, Direttore di Confesercenti ha parlato di rete e sinergia sottolineando come “questo percorso progettuale articolato è all’inizio ed avrà dei risultati proficui”.

“Abbiamo raggiunto un bel traguardo, grazie al lavoro congiunto degli esercizi commerciali – ha detto l’Assessore Domenico Sabatino – è un ottimo risultato, una tappa fondamentale per i commercianti che hanno lavorato insieme alla realizzazione del progetto”.