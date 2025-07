A Torino domani bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3846m.

Mattina: apertura tranquilla e temperature miti

La mattinata inizierà con cieli completamente sereni o poco nuvolosi, e temperature minime intorno ai 14 °C, offrendo un risveglio fresco ma accogliente. L’assenza di nubi e fenomeni atmosferici renderà il quadro completamente tranquillo, con una debole ventilazione che contribuirà alla qualità dell’aria.

Pomeriggio: sole pieno e clima confortevole

Nel corso del pomeriggio, la situazione si manterrà ampiamente stabile, con cieli privi di nuvolosità significative e un progressivo aumento delle temperature fino a raggiungere i 29 °C nelle ore centrali. Il caldo, pur percepibile, sarà asciutto e ben tollerabile, grazie a un tasso di umidità contenuto. Non sono attesi fenomeni temporaleschi né variazioni improvvise: la configurazione anticiclonica garantirà un contesto tipicamente estivo, adatto a chi desidera trascorrere del tempo all’aperto o pianificare spostamenti senza rischi meteorologici.

Sera: calo termico e condizioni ancora favorevoli

Le ore serali vedranno un graduale abbassamento delle temperature, con valori che si attesteranno intorno ai 15–16 °C dopo il tramonto. Il cielo si manterrà limpido, senza segni di instabilità. Le condizioni saranno ideali per partecipare a eventi serali, cene all’aperto o semplicemente per godersi una passeggiata in città. La ventilazione sarà debole o del tutto assente, e non sono previsti aumenti dell’umidità o formazioni nebbiose. In sintesi, una chiusura di giornata all’insegna della serenità e del comfort climatico.

Tendenza meteo

Giovedì 10 luglio : giornata serena o poco nuvolosa, con temperature simili a mercoledì, massime attorno ai 28–29 °C .

: giornata serena o poco nuvolosa, con temperature simili a mercoledì, massime attorno ai 28–29 °C . Venerdì 11 luglio : nubi sparse alternate a schiarite, ma ancora tempo stabile con giornate calde fino a 29 °C.

: nubi sparse alternate a schiarite, ma ancora tempo stabile con giornate calde fino a 29 °C. Sabato 12 luglio: condizioni analoghe a venerdì: cieli poco nuvolosi, clima estivo e qualche possibile temporale pomeridiano.

