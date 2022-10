Sono 6.608 i vaccinati contro la COVID-19 di oggi, venerdì 21 ottobre, in Piemonte di cui a 28 è stata somministrata la prima dose, a 21 la seconda, a 267 la terza, a 6.019 la quarta e a 273 la quinta.

Dall’inizio della campagna vaccinale sono state inoculate 10. 438.045 dosi, di cui 3.342.815 come seconde, 2.951.265 come terze, 535.591 come quarte, 2.379 come quinte.