Stefano Gallo presidente della Copagri Piemonte per il prossimo mandato

Il Consiglio della Copagri Piemonte, riunitosi in occasione dei lavori del Congresso delle Federazione, ha eletto Stefano Gallo presidente per il prossimo mandato, durante il quale prenderà il posto di Giuseppe Meineri, che ha guidato la Copagri Piemonte nell’ultimo quadriennio.

“Il sistema agricolo piemontese, nonostante le tante criticità con le quali è stato costretto a confrontarsi nell’ultimo periodo, ha saputo reggere egregiamente anche l’urto derivante dalla pandemia e dalle ripercussioni del drammatico conflitto in atto, dimostrando di avere radici profonde e realtà ben strutturate”, ha fatto notare il neoeletto presidente, ringraziando i delegato per la fiducia accordata.

“Nonostante questa grande realtà regionale, ci troviamo ad avere diverse filiere produttive che, al pari di quelle del resto della Penisola, sono in forte sofferenza, strette tra gli incrementi record dei costi di produzione dell’energia e le problematiche ataviche che da anni frenano lo sviluppo del settore; per questo è ancora più necessario che tutti gli attori in gioco continuino a lavorare in sinergia, con il comune obiettivo di rilanciare i territori e le produzioni”, ha fra l’altro aggiunto Gallo.

“Voglio inviare i migliori auguri di buon lavoro alla nuova presidenza, rivolgendo contestualmente un caloroso ringraziamento a tutta la struttura regionale per la grande opportunità che mi è stata data negli ultimi quattro anni, grazie alla quale ho avuto modo di conoscere e toccare con mano l’incredibile varietà della realtà agricola di una regione come il Piemonte, caratterizzata da numerose sfaccettature; lascio una realtà solida e in forte crescita”, ha detto Meineri, aprendo i lavori congressuali.

Gallo, giovane agrotecnico classe 1991 originario di Sommariva del Bosco (CN), è un esperto di politiche agricole nazionali e comunitarie, materia della quale si occupa da circa un decennio, grazie alla forte passione per il settore che gli deriva dalla sua provenienza e dalle sue radici agricole.