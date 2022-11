Domenica 6 a Torino c’è la maratona, rivoluzionati i percorsi dei bus

A seguito dello svolgimento delle manifestazioni podistiche ” Torino City Marathon” e “Torino City Run”, nella mattinata e nel primo pomeriggio di domenica 6 novembre varieranno il servizio le linee 2, 4, 5 festiva, 6, 7, 8, 9, 10 festiva bus, 11 festiva, 13, 14, 15, 16 CS, 16 CD, 17, 19, 27, 30, 33 festiva, 35, 36, 38 festiva, 39, 41, 43, 45 festiva, 47, 54, 55, 56, 58/, 60, 61, 62 festiva, 63, 63/, 64, 65, 67 festiva, 68, 70, 71, 73, 74, 75, SF2, Star 1, VE1, Venaria Express, extraurbane 510 – 511Torino-Giaveno-Cumiana.

Linea 2. Dalle 9.45 alle 14.00.

• Direzione via Corradino: percorso normale sino in corso Lecce angolo via Rosolino Pilo da dove prosegue nel sottopasso di piazza Rivoli, corso Trapani, percorso normale fino in piazza Pitagora da cui è deviata in corso Cosenza, corso Unione Sovietica, corso Traiano, percorso normale.

• Direzione via Ponchielli: da via Corradino segue il percorso normale fino in corso Traiano da dove è deviata in corso Unione Sovietica, corso Cosenza, piazza Pitagora, corso Siracusa, da dove segue il percorso normale fino in corso Trapani angolo via Bardonecchia da dove prosegue per il sottopasso di piazza Rivoli, quindi per corso Lecce, percorso normale.

Linea 4.

1ª fase, dalle ore 9.45 alle ore 11.00 in servizi sul tratto Falchera – piazza della Repubblica.

• Direzione strada del Drosso: da corso Giulio Cesare deviata in corso Regina Margherita, inversione di marcia all’altezza di Rondò forca, corso Regina Margherita, percorso normale.

• Direzione via delle Querce (Falchera): da corso Regina Margherita deviata in corso Giulio Cesare, percorso normale.

2ª fase, dalle ore 11.00 alle ore 15.00 limitata in piazzale San Gabriele da Gorizia.

• Direzione strada del Drosso: da corso Giulio Cesare deviata in corso Regina Margherita, via Rossini, via Accademia Albertina, corso Vittorio Emanuele II, via Sacchi, percorso normale fino in corso Unione Sovietica, limitata in corso Unione Sovietica angolo corso Sebastopoli da dove prosegue per corso Galileo Ferraris.

• Direzione via delle Querce (Falchera): da corso Galileo Ferraris prosegue per via Koelliker, corso Unione Sovietica, percorso normale fino in via Sacchi quindi deviata in corso Vittorio Emanuele II, via Accademia Albertina, via Rossini, corso Regina Margherita, corso Giulio Cesare, percorso normale.

Linea 5 festiva. Dalle ore 10.00 alle ore 14.00 in servizio nel tratto corso Orbassano – piazza Cattaneo.

• Direzione piazza Arbarello: da corso Orbassano deviata in piazza Cattaneo, corso Orbassano.

• Direzione piazza dalla Chiesa (Orbassano): da corso Orbassano segue il percorso normale.

Linea 6. Dalle ore 8.10 alle ore 11.00.

Servizio sospeso.

Linea 7 storica. Da inizio servizio alle ore 15.00.

Servizio sospeso.

Linea 8.

1ª fase, dalle ore 8.15 alle ore 10.00 limitata alla stazione Lingotto.

• Direzione piazzale Caio Mario: da corso XI Febbraio deviata in corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Bertola, via San Tommaso, via Arsenale, corso Vittorio Emanuele II, via Madama Cristina, percorso normale fino in via Nizza da dove è deviata in corso Caduti sul Lavoro, via Ventimiglia, corso Maroncelli, corso Traiano, via Pio VII, via Bossoli, via Pannunzio, via Casorati (capolinea provvisorio presso la fermata n. 2605 – “Monte Corno” in via Casorati dopo via Caio Plinio).

• Direzione piazza Mochino (San Mauro): dal capolinea provvisorio di via Casorati prosegue sul percorso normale fino in via Madama Cristina da cui è deviata in corso Vittorio Emanuele II, corso Galileo Ferraris, corso Siccardi, via della Consolata, corso Regina Margherita, corso XI Febbraio, percorso normale.

2ª fase, dalle ore 11.00 alle ore 13.00 limitata alla stazione Lingotto.

• Direzione piazzale Caio Mario: percorso normale fino in via Nizza da dove è deviata in corso Caduti sul Lavoro, via Ventimiglia, corso Maroncelli, corso Traiano, via Pio VII, via Bossoli, via Pannunzio, via Casorati (capolinea provvisorio presso la fermata n. 2605 – “Monte Corno” in via Casorati dopo via Caio Plinio).

• Direzione piazza Mochino (San Mauro): dal capolinea provvisorio di via Casorati prosegue sul percorso normale.

Linea 9.

1ª fase, dalle ore 9.00 alle ore 11.00 in servizio nel tratto piazza Stampalia – Rondò forca.

2ª fase, dalle ore 11.00 alle ore 14.00.

• Direzione corso Massimo d’Azeglio: da corso Svizzera deviata in corso Regina Margherita, via Rossini, via Accademia Albertina, via Madama Cristina, percorso normale.

• Direzione piazza Stampalia: da corso Massimo d’Azeglio deviata in corso Vittorio Emanuele II, corso Cairoli, via Bonafous, via Bava, corso San Maurizio, via Rossini, corso Regina Margherita, corso Svizzera, percorso normale.

Linea 10 festiva bus. Dalle ore 9.45 alle ore 15.00.

• Direzione piazzale Caio Mario: da corso Regina Margherita angolo corso Principe Eugenio prosegue per corso Regina Margherita, corso Principe Oddone, sottopasso di piazza Statuto, corso Inghilterra, corso Vittorio Emanuele II, corso Duca degli Abruzzi, percorso normale fino in corso Agnelli, quindi è deviata in corso Cosenza, capolinea provvisorio presso la fermata n. 1657 – “Pitagora” in corso Cosenza prima di piazza Pitagora.

• Direzione via Massari: dal capolinea provvisorio di corso Cosenza prosegue per piazza Pitagora dove effettua inversione di marcia, corso Cosenza, corso Agnelli, percorso normale fino in corso Duca Degli Abruzzi quindi deviata in corso Vittorio Emanuele II, corso Inghilterra, sottopasso di piazza Statuto, corso Principe Oddone, corso Regina Margherita, via Cigna, percorso normale.

Linea 11.

1ª fase, dalle ore 8.00 alle ore 10.00 in servizio nel tratto Venaria – piazza della Repubblica.

• Direzione corso Tazzoli: percorso normale fino in corso Giulio Cesare da dove è deviata in corso Regina Margherita, inversione di marcia all’altezza dei Giardini Reali, corso Regina Margherita, corso Giulio Cesare, percorso normale.

• Direzione piazza De Gasperi (Venaria): da corso Giulio Cesare deviata in corso Regina Margherita, inversione di marcia all’altezza dei Giardini Reali, corso Regina Margherita, corso Giulio Cesare, percorso normale.

2ª fase, dalle ore 11.00 alle ore 15.00 limitata in piazza Pitagora.

• Direzione corso Tazzoli: percorso normale fino in corso Giulio Cesare da dove è deviata in corso Regina Margherita, via Rossini, via Accademia Albertina, corso Vittorio Emanuele II, via San Secondo, percorso normale fino in piazza Pitagora angolo corso Orbassano dove effettua inversione di marcia e prosegue per corso Cosenza (capolinea provvisorio presso la fermata n. 1659 – “Don Grioli” in corso Cosenza angolo via Don Grioli.

• Direzione piazza De Gasperi (Venaria): dal capolinea provvisorio di corso Cosenza segue percorso normale fino in via Sacchi da dove è deviata in corso Vittorio Emanuele II, via Accademia Albertina, via Rossini, corso Regina Margherita, corso XI Febbraio, percorso normale.

Linea 13 bus.

1ª fase, dalle ore 8.00 alle ore 11.00 limitata in corso San Maurizio angolo via Rossini.

• Direzione piazza Gran Madre: da piazza Statuto deviata in corso San Martino, corso Beccaria, corso Principe Eugenio, via Pietro Micca deviata in via XX Settembre, corso Regina Margherita, via Rossini, corso San Maurizio (capolinea provvisorio presso la fermata n. 5066 – ”Rossini”).

• Direzione via Servais: dal capolinea provvisorio di corso San Maurizio prosegue per corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Pietro Micca, percorso normale.

2ª fase, dalle ore 11.00 alle ore 15.00.

• Direzione piazza Gran Madre: da piazza Statuto deviata in corso San Martino, corso Beccaria, corso Principe Eugenio, corso Regina Margherita, corso San Maurizio, via Bava, piazza Vittorio Veneto, percorso normale.

• Direzione via Servais: da piazza Vittorio Veneto deviata in via Bava, corso San Maurizio, corso Regina Margherita, via Milano, va San Francesco d’Assisi, via Pietro Micca, percorso normale.

Linea 14.

1ª fase, dalle ore 8.00 alle ore 10.00 limitata in via Artom.

• Direzione via Amendola (Nichelino): percorso normale fino in via Artom angolo via Torricelli dove effettua inversione di marcia, via Artom (capolinea provvisorio presso la fermata n. 1292 – “Castello di Mirafiori” in via Artom prima di strada Castello di Mirafiori.

• Direzione piazza Solferino: dal capolinea provvisorio di via Artom segue il percorso normale.

2ª fase, dalle ore 10.00 alle ore 15.00 limitata in corso Stati Uniti.

• Direzione piazza Solferino: percorso normale fino in corso Re Umberto da dove è deviata in corso Stati Uniti (capolinea presso la fermata n. 3456).

• Direzione via Amendola (Nichelino): dal capolinea provvisorio di corso Stati Uniti prosegue per corso Re Umberto, percorso normale fino in via Artom angolo via Torricelli dove effettua inversione di marcia, via Artom (capolinea provvisorio presso la fermata n. 1292 – “Castello di Mirafiori” in via Artom prima di strada Castello di Mirafiori.

Linea 15.

1ª fase, dalle ore 8.00 alle ore 10.35 in servizio nelle tratte piazza Coriolano – corso Belgio angolo corso Tortona e Deposito San Paolo – via XX Settembre angolo corso Matteotti.

• Direzione piazza Coriolano: percorso attuale fino in via Sacchi da dove è deviata in corso Vittorio Emanuele II, corso Cairoli, via Bonafous, piazza Vittorio Veneto, percorso normale.

• Direzione via Brissogne: da via Accademia Albertina prosegue per corso Vittorio Emanuele II, via XX Settembre, corso Matteotti, corso Re Umberto, percorso normale.

2ª fase, dalle ore 10.35 alle ore 14.40 limitata in via Monginevro angolo corso Trapani.

• Direzione via Brissogne: da via Vanchiglia deviata in piazza Vittorio Veneto, via Bonafous, corso Cairoli, corso Vittorio Emanuele II, corso Duca Abruzzi, corso Peschiera da dove segue il percorso normale fino in via Monginevro angolo corso Trapani dove effettua limitazione di percorso alla fermata n. 540 – “Trapani” con discesa obbligatoria di tutti i passeggeri.

• Direzione piazza Coriolano: da via Monginevro segue il percorso attuale fino in via Sacchi da dove è deviata in corso Vittorio Emanuele II, corso Cairoli, via Bonafous, piazza Vittorio Veneto, percorso normale.

Linea 16 CS. Dalle ore 10.20 alle ore 13.40.

Servizio sospeso.

Linea 16 CD. Dalle ore 10.00 alle ore 14.00.

Servizio sospeso.

Linea 17. Dalle ore 9.40 alle ore 13.50 in servizio sulle due tratte:

– Ospedale di Rivoli – via Grosso

• Direzione via Ventimiglia: da corso Allamano deviata in via Grosso (capolinea provvisorio presso la fermata n. 3542 – “Grosso Cap.”, in comune con linea 58/).

• Direzione Ospedale di Rivoli: dal capolinea provvisorio di via Grosso prosegue per corso Salvemini, via Palatucci, corso Salvemini, via Crea, corso Allamano, percorso normale.

– Via Ventimiglia – corso Siracusa

• Direzione via Ventimiglia: da corso Siracusa prosegue per via Filadelfia, via Gorizia, corso Sebastopoli, percorso attuale.

• Direzione Ospedale di Rivoli: percorso attuale fino in corso Sebastopoli da dove è deviata in corso Siracusa.

Linea 19. Dalle ore 8.00 alle ore 15.00.

• Direzione corso Bolzano: da via Cernaia angolo corso Vinzaglio prosegue per via Cernaia, corso Bolzano, inversione di marcia all’altezza di via Ruffini, corso Bolzano (capolinea provvisorio alla fermata n. 1218 “Bolzano Cap” in comune con linea 46).

• Direzione corso Cadore: dal capolinea provvisorio di corso Bolzano prosegue per piazza XVIII Dicembre, corso San Martino, corso Beccaria, corso Principe Eugenio, corso Regina Margherita, corso XI Febbraio, percorso normale.

Linea 27. Dalle ore 8.00 alle ore 15.00.

• Direzione corso Bolzano: da via Milano angolo via Bertola prosegue per via San Francesco d’Assisi, via Pietro Micca, via Cernaia, corso Bolzano (capolinea provvisorio presso la fermata n. 1118 – “Bolzano Cap.”).

• Direzione via Anglesio: dal capolinea provvisorio di corso Bolzano effettua inversione di marcia all’altezza di via Ruffini, corso Bolzano, piazza XVIII Dicembre, corso San Martino, corso Beccaria, corso Principe Eugenio, corso Regina Margherita, percorso attuale.

Linea 30. Dalle ore 8.00 alle ore 11.00 limitata in corso Casale angolo piazza Coriolano.

• Direzione corso San Maurizio: da piazzale Marco Aurelio deviata in corso Casale, via Solaroli, Agudio, corso Casale (capolinea provvisorio all’angolo con piazza Coriolano, al capolinea della linea 15 bus).

• Direzione via Gozzano (Chieri): dal capolinea provvisorio di corso Casale angolo piazza Coriolano prosegue per piazza Modena, strada al Traforo di Pino, via Mongreno, via Traforo, via Chieri (Pino Torinese), percorso normale.

Linea 33 festiva. Dalle ore 8.40 alle ore 14.00.

• Direzione via Napoli (Grugliasco): da via Papa Giovanni XXIII segue il percorso attuale della linea linea 33 fino in corso Francia da dove è deviata in via Thures, via Milano, via Napoli.

• Direzione via Papa Giovanni XXIII: da via Napoli prosegue per via San Gregorio Magno, via Vandalino, via Castagnevizza, via Manzoni, via De Amicis da dove segue il percorso attuale della linea 33.

Linea 35. Dalle ore 8.00 alle ore 12.00 limitata in piazza Bengasi.

• Direzione via Amendola (Nichelino): da via Onorato Vigliani angolo piazza Bengasi deviata in via Nizza, corso Maroncelli, via Ventimiglia, via Corradino, via Onorato Vigliani.

• Direzione via Artom: da via Onorato Vigliani segue il percorso normale.

Linea 36. Dalle ore 9.30 alle ore 14.00 limitata a Paradiso.

• Direzione piazza Massaua: percorso attuale fino in corso Francia (Collegno) da dove è deviata in corso Marche, strada Antica di Collegno, inversione di marcia in largo Manlio Quarantelli, strada Antica di Collegno, corso Marche, corso Francia (capolinea provvisorio fermata presso la n. 966 – “Paradiso”).

• Direzione Rivoli: dal capolinea provvisorio di corso Francia (Paradiso) segue il percorso normale.

Linea 38 festiva. Dalle ore 8.45 alle ore 14.00 limitata in via Negarville.

• Direzione corso Maroncelli: da via Negarville deviata in via Quarello, via Faccioli, via Plava, via Negarville (capolinea provvisorio alla fermata n. 1889 – “Plava”).

• Direzione via Minghetti (Collegno): dal capolinea provvisorio di via Negarville segue il percorso normale.

Linea 39. Dalle ore 7.10 alle ore 13.40.

Servizio sospeso.

Linea 41.

Dalle ore 7.30 alle ore 9.30 limitata in corso Unione Sovietica angolo strada del Drosso.

• Direzione Borgaretto: percorso normale fino in corso Unione Sovietica angolo strada Castello di Mirafiori dove effettua inversione di marcia e prosegue per corso Unione Sovietica.

• Direzione via Pannunzio (Stazione Lingotto): da corso Unione Sovietica prosegue sul percorso normale.

Dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Servizio sospeso.

Linea 43. Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 limitata in via Bertani.

• Direzione via Goito (Moncalieri): da corso Orbassano angolo corso Settembrini prosegue per corso Orbassano, strada del Portone, via Bertani (capolinea provvisorio alla fermata n. 2928 “Bertani Cap.”).

• Direzione piazza Fratelli Cervi (Rivalta): dal capolinea provvisorio di via Bertani prosegue per corso Orbassano (direzione Beinasco), strada Torino, percorso normale.

Linea 45 festiva. Dalle ore 9.00 alle ore 11.30 limitata in piazza Failla (Moncalieri).

• Direzione corso Maroncelli: percorso normale fino in via Tenivelli (Moncalieri) da dove è deviata in piazza Failla (capolinea provvisorio alla fermata n. 2032, in comune con linea 70).

• Direzione piazza SS. Cosma e Damiano (Santena): dal capolinea provvisorio di piazza Failla prosegue per via Tenivelli, percorso normale.

Linea 47. Dalle ore 7.40 alle ore 10.50.

Servizio sospeso.

Linea 54. Dalle ore 8.50 alle ore 10.25 limitata in piazza Hermada.

• Direzione Mongreno: limitata in piazza Hermada (capolinea provvisorio presso la fermata n. 1446 -“Ponte Trombetta” in piazza Hermada).

• Direzione piazzale Adua: dal capolinea provvisorio di piazza Hermada prosegue per corso Quintino Sella, piazza Hermada, strada Comunale Val San Martino, percorso normale.

Linea 55.

1ª fase, dalle ore 8.00 alle ore 10.00.

• Direzione via Moncalieri (Grugliasco): da corso Belgio deviata in corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Bertola, via San Tommaso, via Arsenale, percorso normale fino in piazza Marmolada da cui segue il percorso attuale (per manifestazione commerciale in via Tripoli).

• Direzione corso Farini: percorso attuale fino in corso Matteotti da dove è deviata in corso Galileo Ferraris, corso Siccardi, via della Consolata, corso Regina Margherita, corso Farini (capolinea).

2ª fase, dalle ore 10.00 alle ore 14.30.

• Direzione via Moncalieri (Grugliasco): da via Po deviata a sinistra in via Accademia Albertina, corso Vittorio Emanuele II, percorso normale fino in corso Racconigi angolo corso Tirreno da cui segue la deviazione per la manifestazione commerciale in via Tripoli, quindi da corso Sebastopoli deviata in corso Siracusa, via Tirreno, strada Antica di Grugliasco, via Crea, corso Salvemini, via Don Borio, via Moncalieri (capolinea).

• Direzione corso Farini: da via Moncalieri deviata in via Crea, strada Antica di Grugliasco, via Tirreno, corso Siracusa, corso Sebastopoli da cui segue la deviazione per la manifestazione commerciale in via Tripoli, quindi segue il percorso normale fino in via corso Matteotti da dove è deviata in corso Re Umberto, corso Vittorio Emanuele II, via Accademia Albertina, via Po, percorso normale.

Linea 56.

1ª fase, dalle ore 8.00 alle ore 10.00 limitata in piazza Solferino.

• Direzione largo Tabacchi: percorso normale fino in via Cernaia da cui è deviata a in piazza Solferino (capolinea provvisorio presso la fermata n.1293 – “Solferino”, di fronte capolinea della linea 14).

• Direzione via Tirreno (Grugliasco): dal capolinea provvisorio di piazza Solferino prosegue invertendo la direzione di marcia all’altezza di via Gandolfo, piazza Solferino, via Cernaia, percorso normale.

2ª fase, dalle ore 10.00 alle ore 15.00.

• Direzione via Tirreno (Grugliasco): percorso normale fino in via Po da dove è deviata in via Accademia Albertina, corso Vittorio Emanuele II, piazza Adriano, corso Ferrucci, quindi segue il percorso normale fino in corso Trapani da cui è deviata in via Tirreno, percorso normale.

• Direzione largo Tabacchi: da corso Tirreno angolo via Lesna prosegue per via Tirreno, corso Trapani, percorso normale fino in corso Ferrucci da dove è deviata in corso Vittorio Emanuele II, via Accademia Albertina, via Po, percorso normale.

Linea 58/. Dalle ore 10.10 alle ore 14.50 in servizio nel tratto corso Vittorio Emanuele II – piazza Pitagora.

• Direzione via Bertola: da corso Siracusa prosegue per corso Orbassano, via Gorizia, percorso normale fino in via Sacchi da dove è deviata in corso Vittorio Emanuele II (capolinea provvisorio presso la fermata n. 3588 – “Vittorio Emanuele II Cap.”, normale capolinea della linea 12).

• Direzione via Grosso angolo via Casalegno: dal capolinea provvisorio di corso Vittorio Emanuele II prosegue per via San Secondo, percorso normale fino in via Filadelfia da dove è deviata in corso Siracusa, percorso normale.

§Linea 60. Dalle ore 9.50 alle ore 14.30.

• Direzione corso Inghilterra: da corso Umbria deviata in corso Principe Oddone, sottopasso di piazza Statuto, corso Inghilterra, ponte Unione Europea, percorso normale fino in corso Inghilterra (capolinea provvisorio presso la fermata n. 3563 – “Duchessa Jolanda” di fronte all’ingresso della Stazione Porta Susa.

• Direzione via Paris: dal capolinea provvisorio di corso Inghilterra prosegue per il sottopasso di piazza Statuto, corso Principe Oddone, corso Umbria, percorso normale.

Linea 61. Dalle ore 7.40 alle ore 11.00.

Servizio sospeso.

Linea 62 festiva. Dalle ore 10.00 alle ore 14.00 in servizio nel tratto piazza Sofia – via Servais.

• Direzione piazzale Caio Mario: da piazza Massaua deviata in corso Francia, corso Marche, via Servais (capolinea provvisorio presso la fermata n. 2512 – “Servais Cap.”).

• Direzione piazza Sofia: dal capolinea provvisorio di via Servais prosegue per via Servais, via Pietro Cossa, percorso normale.

Linea 63. Dalle ore 9.45 alle ore 14.30 in servizio nel tratto corso Stati Uniti – strada delle Cacce.

• Direzione piazza Solferino: da corso Re Umberto deviata in corso Stati Uniti (capolinea provvisorio presso la fermata n. 3456 – “Stati Uniti Cap.”, normale capolinea della linea 11 feriale).

• Direzione via Negarville: dal capolinea provvisorio di corso Stati Uniti effettua inversione di marcia, via Lamarmora, corso Stati Uniti, corso Re Umberto, percorso normale fino in strada delle Cacce dove effettua inversione di marcia all’altezza di via Barbera, percorso normale fino in corso Re Umberto angolo corso Stati Uniti.

Linea 63/. Dalle ore 9.45 alle ore 13.20.

Servizio sospeso.

Linea 64. Dalle ore 9.30 alle ore 13.40.

• Direzione corso Vittorio Emanuele II: da via Lancia segue il percorso normale fino in corso Vittorio Emanuele II (capolinea).

• Direzione via Napoli (Grugliasco): da via Monginevro deviata in corso Brunelleschi da dove prosegue per via Lancia.

Linea 65. Dalle ore 9.45 alle ore 14.10 limitata in corso Svizzera angolo corso Francia.

• Direzione piazza Bernini: percorso normale fino in corso Svizzera angolo corso Francia.

• Direzione via Servais: da corso Svizzera deviata in corso Francia, piazza Rivoli, corso Lecce via Medici, percorso normale fino in via Servais.

Linea 67 festiva.

1ª fase, dalle ore 7.20 alle ore 11.00.

• Direzione piazza Marconi (Moncalieri): da corso Massimo d’Azeglio angolo corso Bramante deviata in corso Dogliotti, corso Unità d’Italia, corso Maroncelli, inversione di marcia all’altezza di via Nizza, corso Maroncelli (capolinea provvisorio presso la fermata n. 1182, in comune con linea 45 Festiva).

• Direzione via Scialoja: dal capolinea provvisorio di corso Maroncelli deviata in via Genova, corso Bramante, corso Massimo D’Azeglio, percorso normale.

2ª fase, dalle ore 11.00 alle ore 14.30.

• Direzione piazza Marconi (Moncalieri): da corso Regina Margherita angolo corso Principe Eugenio prosegue per corso Regina Margherita, via Rossini, via Accademia Albertina, via Madama Cristina, percorso normale.

• Direzione via Scialoja: da via Madama Cristina angolo corso Vittorio Emanuele II deviata in via Accademia Albertina, via Rossini, corso Regina Margherita, percorso normale.

Linea 68. Dalle ore 8.00 alle ore 11.00 limitata in piazza Carlina.

• Direzione via Frejus: da via Accademia Albertina prosegue sul percorso normale.

• Direzione via Cafasso: da via Accademia Albertina prosegue per piazza Carlo Emanuele I (detta “Carlina”) dove effettua inversione di marcia e prosegue per via Accademia Albertina.

Linea 70. Dalle ore 8.05 alle ore 11.00 limitata in piazza Crimea.

• Direzione corso San Maurizio: effettua inversione di marcia in piazza Crimea, quindi per prosegue per via Crimea (capolinea provvisorio presso la fermata n. 1435 – “ Lanza” di via Crimea prima di corso Lanza).

• Direzione piazza Failla (Moncalieri): dal capolinea provvisorio di via Crimea segue il percorso normale.

Linea 71. Dalle ore 9.45 alle ore 13.40.

Servizio sospeso.

Linea 72. Dalle ore 8.00 alle ore 15.00 limitata in piazza Solferino.

• Direzione via Bertola: da via Cernaia deviata in piazza Solferino (capolinea provvisorio presso la fermata n. 2069 – “Solferino Cap.”, normale capolinea della linea 14).

• Direzione corso Macchiavelli (Venaria): dal capolinea provvisorio di piazza Solferino effettua inversione di marcia all’altezza di via Gandolfo, piazza Solferino, via Cernaia, percorso normale.

Linea 73. Dalle ore 9.00 alle ore 11.00 limitata in piazza Crimea.

• Direzione piazza Zara: percorso normale fino in strada Val Pattonera da dove è deviata in via XXV Aprile, piazza Freguglia (Cavoretto).

• Direzione via Bonsignore: da piazza Freguglia (Cavoretto) prosegue per via XXV Aprile, strada Val Pattonera, percorso normale fino in piazza Crimea dove effettua inversione di marcia, quindi prosegue per via Crimea dove effettua capolinea provvisorio presso la fermata n. 1435 – “Lanza” prima di corso Lanza.

Linea 74. Dalle ore 9.30 alle ore 13.00 in servizio sulle tratte:

– via Ventimiglia – corso Cosenza

• Direzione via Ventimiglia: da corso Cosenza segue il percorso normale.

• Direzione corso Cosenza: percorso normale fino in piazza Pitagora angolo corso Orbassano dove effettua limitazione di percorso e inversione di marcia, quindi prosegue per corso Cosenza.

– Piazza Cattaneo – via Gorini

• Direzione piazza Cattaneo: percorso normale fino in corso Orbassano quindi deviata in piazza Cattaneo, quindi prosegue per corso Orbassano.

• Direzione via Gorini: da corso Orbassano prosegue sul percorso normale.

Linea 75. Dalle ore 7.45 alle ore 10.20 limitata in corso Tortona.

• Direzione largo Tabacchi: da corso Tortona deviata in corso Belgio, corso Regina Margherita, via Fontanesi, corso Belgio, corso Tortona.

• Direzione piazzale Vallette: da corso Tortona prosegue sul percorso.

Linea Star 1. Da inizio servizio alle ore 15.00.

Servizio sospeso.

Linea VE1. Dalle ore 9.30 alle ore 13.35 limitata in via Servais.

• Direzione via Monte Ortigara: da piazza Massaua deviata a destra in corso Francia, corso Marche, via Servais (capolinea provvisorio presso la fermata n.1983 – “Casaleggio”).

• Direzione viale Giordano Bruno (Venaria): dal capolinea provvisorio di via Servais prosegue per via Pietro Cossa, percorso normale.

Linea SF2. Dalle ore 9.50 alle ore 14.30 limitata in piazza XVIII Dicembre.

• Direzione Porta Susa: percorso attuale fino in corso San Martino angolo piazza XVIII Dicembre (capolinea provvisorio presso la fermata n.1298 – “XVIII Dicembre” in piazza XVIII Dicembre dopo via Santarosa).

• Direzione Venaria (Stazione): dal capolinea provvisorio di piazza XVIII Dicembre effettua inversione di marcia in piazza XVIII Dicembre angolo via Cernaia, quindi prosegue per corso San Martino, piazza Statuto, corso Principe Oddone, percorso attuale.

Linea Venaria Express. Da inizio servizio alle ore 15.00.

• Direzione Reggia di Venaria: dall’autostazione di via Fiochetto deviata in lungo Dora Savona, corso XI Febbraio, corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Pietro Micca, percorso normale.

• Direzione via Fiochetto: da via Pietro Micca deviata in via XX Settembre, corso XI Febbraio, lungo Dora Savona, autostazione via Fiochetto (capolinea).

Linee 510 – 511 Torino-Giaveno-Cumiana. Dalle ore 10.00 alle ore 13.20 limitate in piazza Cattaneo.

• Direzione Torino: da corso Orbassano angolo corso Settembrini prosegue per corso Orbassano, piazza Cattaneo (capolinea provvisorio dopo corso Tazzoli presso la fermata n. 5102 – “Cattaneo Cap.”, normale capolinea della linea 88).

• Direzioni Cumiana – Giaveno: dal capolinea provvisorio piazza Cattaneo prosegue per corso Orbassano e seguono i percorsi normali.