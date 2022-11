Lavori di ristrutturazione terminati, riapre al pubblico la piscina Trecate

Riapre i battenti la piscina Trecate, chiusa dal 2019 per vari lavori di ristrutturazione. Grazie ai fondi europei del PNRR la Città di Torino ha potuto intervenire su otto impianti sportivi, fra cui lo spazio natatorio della Circoscrizione 3.

L’intervento alla piscina Trecate è costato 1 milione e 170 mila euro ed è stata completata l’impermeabilizzazione delle coperture, il rifacimento del rivestimento delle coperture in ardesia, il rifacimento e la sistemazione della piscina esterna e la riqualificazione degli spogliatoi esterni.

Tutto questo ha permesso la riapertura della vasca da 25 metri e quella più piccola per la pratica. Oltre al nuoto all’impianto Trecate è attiva dal mese scorso anche una palestra e data in concessione a delle associazioni concessionarie.

“Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno lavorato duramente per poter riaprire questo splendido impianto nel cuore della Circoscrizione 3 – ha sottolineato l’assessore allo Sport Domenico Carretta -. Purtroppo stiamo vivendo un periodo drammatico dal punto di vista della crisi energetica. Oggi la Città di Torino paga il 100% o parte delle utenze delle strutture sportive. Per venire incontro a tutti abbiamo deciso di mantenere invariate le tariffe e cercando di investire il più possibile sullo sport raddoppiando i fondi per le attività ordinarie. Nel 2023 ci sarà un adeguamento strutturale che coinvolgerà gli impianti Gaidano, Lombardia, Franzoj, Massari, Primo Nebiolo, Passo Buole, Cecchi e Colletta. La piscina Trecate sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 19.30 (il nuoto libero si potrà praticare dalle 12 alle 17).