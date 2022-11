Uno sportello itinerante per dare informazioni per valorizzare il patrimonio tartufigeno in Piemonte

Dal 2 dicembre al 24 marzo un camper itinerante viaggerà in 49 Comuni del Piemonte per dare informazioni utili ai proprietari nella presentazione online delle domande per i contributi per le piante tartufigene e per diffondere informazioni sulla gestione dei boschi: lo ha predisposto la Regione Piemonte, settore Foreste, nell’ambito delle attività degli sportelli forestali e della collaborazione con IPLA.

Nella prima fase, lo sportello forestale itinerante fornirà in particolare supporto per i 2 bandi per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale: il bando che prevede indennità per le piante tartufigene sarà aperto il 1° dicembre, mentre per il bando per le attività di sostegno alle attività di salvaguardia e potenziamento delle tartufaie e all’impianto di piante tartufigene nelle aree vocate si attende gennaio 2023.

“Con questa iniziativa la Regione vuole dare un supporto concreto in questa prima fase per i bandi e successivamente a tutti coloro che hanno necessità di informazioni sulla gestione dei boschi: lo facciamo andando direttamente nelle piazze delle città e dei paesi, mettendo a disposizione il personale che è in grado di assistere coloro che intendono presentare le domande di contributo, avvicinandoci ulteriormente ad un mondo che rappresenta un comparto importante dell’economia regionale”- dichiara il Vice Presidente della Regione Fabio Carosso.

Il primo Comune nel quale farà tappa il camper attrezzato come sportello informativo sarà Alba il 2 dicembre, in piazza del Duomo: poi Asti sabato 3 dicembre, piazza Alfieri, lato portici Pogliani, per un totale di 49 comuni delle province di Asti (24), Alessandria (14), Cuneo (9) e Torino (2).

Elenco dei Comuni suddiviso per provincia:

Asti: Asti, Canelli, Castagnole delle Lanze, Castellero, Castelnuovo Don Bosco, Cocconato, Cortazzone, Cossombrato, Costigliole d’Asti, Frinco, Incisa Scapaccino, Mombercelli, Moncalvo, Montaldo Scarampi, Montegrosso d’Asti, Montiglio Monferrato, Nizza Monferrato, Roccaverano, San Damiano d’Asti, Tonco, Valfenera, Vesime, Villafranca d’Asti, Villanova d’Asti.

Alessandria: Altavilla Monferrato, Bistagno, Borghetto di Borbera, Bosio, Cantalupo Ligure, Cartosio, Cerrina Monferrato, Monleale, Murisengo, Ozzano Monferrato, Pontestura, Rosignano Monferrato, Trisobbio, Vignale Monferrato

Cuneo: Alba, Bene Vagienna, Bossolasco, Ceva, Govone, Monforte d’Alba, Santo Stefano Roero, Vezza d’Alba, Vicoforte.

Torino: Riva presso Chieri, Rivalba.

Il camper con il personale tecnico sarà presente nei Comuni nei giorni indicati con orario 9:30-13 e 14-17.