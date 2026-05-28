In Piemonte caldo intenso ma anche forti temporali con grandine e nubifragi: i dettagli

TORINO – Dopo giorni segnati dal bollino rosso e da temperature eccezionali per il mese di maggio, il Piemonte si prepara a una breve attenuazione dell’ondata di calore. Anzi, nel corso della serata di oggi, saranno possibili anche forti temporali.

Caldo, temporali e grandine

Come riportato dal meteorologo Andrea Vuolo, nonostante l’anticiclone ancora protagonista con caldo intenso su tutto il Piemonte, una blanda diminuzione della pressione atmosferica e della temperatura in alta quota favorirà, nel corso delle prossime ore, la formazione di estesa nuvolosità cumuliforme lungo l’arco alpino piemontese, con al seguito possibili temporali di calore dalle medio-alte valli verso gli sbocchi vallivi.

Con una ventilazione prevalentemente settentrionale in quota, sarà possibile la successiva estensione dei nuclei temporaleschi dalle aree alpine verso le pianure, tra le 18 e le 22, specie su Cuneese, Torinese, Canavese, Biellese, Verbano e Novarese, talora fin su colline del Po e Vercellese.

Stante un’elevata energia potenziale disponibile per lo sviluppo dei temporali, i fenomeni – seppur sparsi – potranno risultare localmente intensi e accompagnati anche da brevi nubifragi e grandinate fino a 2-3 centimetri di diametro, nonché intense raffiche di vento lineari. Fenomeni comunque tendenti ad esaurirsi su tutta la regione entro le primissime ore della notte.

Domani, conclude Vuolo, le temperature massime in calo intorno ai 28-32 °C su pianure e aree collinari in un contesto di cielo parzialmente nuvoloso, prima però di un nuovo rialzo termico nel weekend con picchi fino a 32-34 °C ma con possibili temporali di calore in estensione ai settori pianeggianti nel pomeriggio-sera di domenica (da confermare).

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