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Accusa un malore mentre fa il bagno nella piscina di un campeggio a Finale Ligure, muore un calciatore 15enne di Verzuolo

Il ragazzo abitava nel Cuneese. Inutili le manovre di rianimazione effettuate dopo l’immediato allarme dei compagni
Marco Lovisolo

Pubblicato

1 giorno fa

il

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VERZUOLO – Malore fatale per un calciatore 15enne, Rasmane Ouedraogo, durante un soggiorno in un camping a Finale Ligure (SV). Dopo pranzo, nel primo pomeriggio di oggi il ragazzo, residente a Verzuolo (CN), avrebbe deciso insieme ai compagni di squadra – l’Olimpic Saluzzo – di fare un bagno nella piscina del villaggio in cui alloggiavano per una trasferta. Il 15enne a quel punto avrebbe accusato un malore, e i compagni hanno dato subito l’allarme. Immediati ma purtroppo vani i tentativi di rianimarlo, effettuati dai sanitari della Croce Bianca di Finale Ligure.

«Tutta la nostra Famiglia si stringe nel dolore per la tragedia occorsa a un nostro tesserato della Under15. Chiediamo il massimo rispetto nei confronti della Famiglia in questo momento difficile» il messaggio pubblicato sui social dall’Olimpic Saluzzo.

Per i calciatori è stato organizzato il rientro a casa. Una famiglia del posto ha messo a disposizione un alloggio per consentire ai genitori del quindicenne di restare in Liguria per il tempo necessario.

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