Intervento dell’Arpa Piemonte per un incendio alla Michelin SpA di Cuneo

Alle ore 19 di ieri, giovedì 1° dicembre, il servizio di risposta in emergenza di Arpa Piemonte è stato allertato dai vigili del fuoco in seguito a un’esplosione e conseguente incendio avvenuto nel reparto miscele dello stabilimento Michelin Spa di Cuneo, in frazione Ronchi.

L’incidente è stato originato durante la manipolazione di un Big Bag contenente una materia prima in polvere utilizzata nello stabilimento per la produzione di semilavorati.

L’incendio è stato prontamente estinto grazie all’attivazione del sistema antincendio interno all’azienda e all’intervento dei vigili del fuoco.

Arpa Piemonte è intervenuta con i reperibili, tra cui tecnici esperti in controlli dell’aria e uno specialista in aziende soggette a Rischio di Incidente Rilevante, per effettuare gli immediati rilievi speditivi con strumentazione da campo, per valutare la dispersione dei prodotti di combustione in aria e la potenziale contaminazione di altre matrici ambientali nelle aree circostanti. I fumi derivati dall’incendio non hanno interessato aree esterne al reparto dove è avvenuto l’incidente.

I controlli effettuati hanno restituito il quadro di una situazione sotto controllo e tutti i composti aeriformi di interesse ricercati sono risultati al di sotto della soglia di rilevabilità strumentale.