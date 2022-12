Trolley Festival, a Torino domenica la sarabanda dei tram storici

Domenica 4 dicembre, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, si svolgerà in piazza Castello a Torino una grande parata di tram storici per la 16ª edizione del Trolley Festival, evento classico dell’inverno torinese.

Inoltre, sabato 3 dicembre, nell’ambito dei festeggiamenti per i 150 anni del tram a Torino, si terrà il convegno “Il tram, patrimonio culturale delle città” che mette a confronto le esperienze migliori e più rilevanti a livello mondiale nel campo del trasporto tranviario storico: per tutte le informazioni sulle modalità di iscrizione e partecipazione, visitare il sito www.atts.to.it.

Dalle 10.30 alle 12.00 è programmata una “Sarabanda Tranviaria” con l’impiego di 12 tram storici in circolazione continua con ingresso e uscita da piazza Castello su tre diverse direzioni: Giardini Reali, via Po e via Pietro Micca.

Dalle 12.00 alle 13.00 è prevista una Grande Parata con la partecipazione di tutti i veicoli disponibili della flotta storica, integrati da esemplari di tram moderni, speciali e di servizio, per un totale di 20 veicoli. La parata sarà aperta dal nuovo tram GTT Serie 8000 di imminente entrata in servizio a Torino. Il percorso si snoderà da piazza Castello (a partire dall’incrocio con via Roma) per via Po fino a piazza Vittorio Veneto.

Al pomeriggio, dalle 14.30 alle 18.30, alcuni tram storici saranno a disposizione gratuita del pubblico su percorsi speciali, con salita e discesa esclusivamente in piazza Castello. Mentre il binario ovest di fronte al Teatro Regio sarà confermato nel pomeriggio come capolinea della linea tranviaria storica 7, quello sul lato est verrà riservato alla salita e alla discesa dai tram gestiti dall’ATTS.

Oltre ai tram, è previsto l’impiego dell’autobus storico a due piani CV61 del 1961 che sarà a disposizione per giri gratuiti nel centro città, con capolinea in piazza Castello sulla carreggiata stradale in corrispondenza del gazebo ATTS (aperto dalle 8.00 alle 19.00 per assistenza, vendita libri e gadget).

Sono in programma giri speciali ad offerta libera su cinque tram storici che ripercorrono la storia del trasporto pubblico di tutta Italia.

La linea storica 7 in occasione del Trolley Festival sarà in servizio esclusivamente nel pomeriggio (prima corsa alle 14.30, partenze ogni ora fino alle 19.30): con i normali biglietti e abbonamenti si potranno godere i suoi tram storici.

Variazioni linee per Trolley Festival domenica 4 dicembre

A seguito dello svolgimento del Trolley Festival, con la temporanea chiusura al transito di piazza Castello e via Po, nella mattinata di domenica 4 dicembre varieranno il percorso le linee 3 – 13 bus – 15 – 55 – 56 – 61. Venaria Express.

Linea 3. Dalle ore 11.00 alle 13.30.

Direzione corso Tortona: presso il consueto capolinea di corso Tortona angolo corso Belgio effettua solo fermata con discesa (senza salita) di tutti i passeggeri.

Direzione Vallette: effettua la prima fermata per la salita dei passeggeri in corso Belgio angolo via Ricasoli.

Linea 7. Da inizio servizio alle ore 13.30. Servizio sospeso.

Linea 13 bus. Dalle ore 11.00 alle 13.30.

Solo in direzione piazza Gran Madre: da via Pietro Micca deviata in via XX Settembre, corso Regina Margherita, corso San Maurizio, lungo Po Cadorna, piazza Vittorio Veneto, percorso normale.

Linea 15. Dalle ore 11.00 alle 13.30.

Solo in direzione piazza Coriolano (Sassi): da via XX Settembre angolo via Pietro Micca prosegue per via XX Settembre, corso Regina Margherita, corso Tortona, corso Belgio, percorso normale.

Linea 55. Dalle ore 11.00 alle 13.30.

Solo in direzione corso Farini: da via XX Settembre angolo via Pietro Micca prosegue per via XX Settembre, corso Regina Margherita, corso San Maurizio, via Napion, percorso normale.

Linea 56. Dalle ore 11.00 alle 13.30.

Solo in direzione largo Tabacchi: da via Pietro Micca deviata in via XX Settembre, corso Regina Margherita, ponte Regina Margherita, corso Gabetti, corso Quintino Sella, percorso normale.

Linea 61. Dalle ore 11.30 alle 13.30.

Direzione corso Vittorio Emanuele II: da corso Casale angolo piazza Gran Madre deviata in corso Moncalieri, ponte Umberto I, corso Vittorio Emanuele II, percorso normale.

Direzione via Mezzaluna (San Mauro): da corso Vittorio Emanuele II angolo via Madama Cristina prosegue per corso Vittorio Emanuele II, ponte Umberto I, corso Moncalieri, corso Casale, percorso normale.

Venaria Express. Dalle ore 11.00 alle 13.30.

Solo in direzione Autostazione di via Fiochetto (Torino): da via Pietro Micca deviata in via XX Settembre, corso XI Febbraio, lungo Dora Savona (capolinea presso autostazione).