Falsa Ferrari smascherata ad Asti: demolita una Toyota MR2 camuffata da F430

ASTI – Sembrava una Ferrari F430 in tutto e per tutto, ma sotto la carrozzeria battente Cavallino Rampante si nascondeva in realtà una Toyota MR2 Coupé. A scoprirlo è stata la Guardia di Finanza di Asti durante un controllo avvenuto nel novembre 2022, dando il via a un’indagine che si è conclusa in questi giorni con la confisca e la distruzione del veicolo.

L’auto, un’abile contraffazione del celebre modello sportivo disegnato da Pininfarina e prodotto da Ferrari tra il 2004 e il 2009, era stata modificata in ogni dettaglio: stemmi, cerchi, pinze freno, cofani, passaruota e persino il volante erano stati trasformati per replicare fedelmente la F430, il cui valore reale supera i 180.000 euro.

Il proprietario, un uomo residente nell’Astigiano, è stato denunciato per l’utilizzo illecito di marchi registrati. Dopo il sequestro del mezzo, Ferrari ha incaricato i propri tecnici di esaminare il veicolo: la perizia ha confermato l’alterazione fraudolenta e l’uso non autorizzato dei segni distintivi della casa di Maranello.

La procura ha archiviato il procedimento penale, ma ha richiesto comunque la confisca e la distruzione dell’auto, decisione poi confermata dal giudice di pace e infine dalla Corte di Cassazione, che ha respinto tutti i ricorsi. La falsa Ferrari è stata così demolita, “a tutela del Made in Italy e di uno dei simboli più conosciuti e apprezzati dell’italian style nel mondo”, ha dichiarato la Guardia di Finanza in una nota ufficiale.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese