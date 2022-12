Alba, a luglio Sfera Ebbasta sarà sul palco di Giovani Collisioni

Il cantante Sfera Ebbasta suonerà ad Alba sul palco di Collisioni sabato 8 luglio. La serata è parte di “Tutto normale”, la giornata di Giovani Collisioni organizzata in collaborazione con Banca d’Alba che proporrà una giornata intera di concerti. Sfera si esibirà in tutta Italia durante l’estate, ma quella albese è l’unica data in Piemonte.

I main sponsor dell’evento sono Regione Piemonte, Città di Alba, Ministero dei Beni Culturali, Banca d’Alba, Fondazione CRC, Fondazione CRT, Latterie Inalpi, Cia Cuneo, Mercatò, Consorzio Asti Docg, Distillerie Berta, Panettoni Albertengo, Michelis. Per informazioni www.collisioni.it o info@collisioni.it