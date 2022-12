Atc, una task force per monitorare i cantieri: oltre 100 interventi

Oltre 100 interventi di efficientamento energetico nei condomìni con il superbonus 110%. Grandi riqualificazioni al via su edifici segnati dal tempo e ristrutturazione di appartamenti sfitti grazie ai fondi del Pnrr, del Pnc (Piano nazionale per gli investimenti complementari) e del PinQua (Programma innovativo nazionale della Qualità dell’abitare).

Per le case popolari di Torino e dell’area metropolitana si è aperta una straordinaria stagione di cantieri per un investimento complessivo di oltre 500milioni di euro.

Lavori che dovranno essere svolti non soltanto a regola d’arte ma anche nel rispetto del rigoroso cronoprogramma previsto per ottenere i finanziamenti. Per questo, nella seduta del consiglio di amministrazione di oggi, l’Agenzia ha previsto di istituire una task force dedicata che si occuperà di supportare il corretto svolgimento delle attività con riferimento alle varie fasi dello stato di avanzamento lavori. Il gruppo di lavoro sarà composto da un dirigente e un funzionario tecnico cui si aggiungeranno, di volta in volta, coloro che si occupano delle varie fasi di progettazione ed esecuzione degli interventi e da un membro esterno che Atc chiederà alla Regione Piemonte di individuare.

«In questo momento –spiega il presidente dell’Atc del Piemonte Centrale Emilio Bolla- il nostro patrimonio è interessato da una quantità così cospicua di interventi che, senza le risorse straordinarie di cui possiamo disporre, non sarebbe mai stato possibile avviare. Proprio per questo è importante che i cantieri si svolgano nei tempi giusti e nel rispetto delle regole, nell’interesse di Atc e degli abitanti dei quartieri interessati.

Naturalmente non si tratta certo di una mancanza di fiducia nei confronti dei tanti operatori che in questi mesi stanno lavorando con professionalità sul nostro patrimonio ma, anzi, della necessità di fornire loro un adeguato supporto nella complessità delle procedure, con un interlocutore unico cui possano fare riferimento, visti anche i tempi stringenti previsti dal Pnrr».

Al momento sono 39 cantieri con il superbonus già in corso per un totale di 128 milioni di euro e 74 quelli che stanno inaugurando o apriranno nei primi mesi del nuovo anno per altri 177,6 milioni. A questi si aggiungono infine 37 condomìni dove sono in corso le assemblee per l’affidamento dei lavori.

Con i 23 milioni del PinQua invece saranno riqualificati a Torino una parte del complesso di corso Racconigi 25, un edificio in via dei Mughetti e l’ufficio postale in zona Vallette e ristrutturati il complesso di via Monti a Chieri e numerosi alloggi sfitti a Beinasco, Moncalieri, Nichelino, Collegno, Grugliasco e Borgaro Torinese.

Con i 28,5 milioni del Programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica” della Regione Piemonte con i fondi del Pnc partirà invece il restyling del complesso di via Sospello e delle case di via Villar in zona Borgo Vittoria a Torino, oltre a lavori di riqualificazione energetica in edifici ad Avigliana, Villastellone, Chivasso, Orbassano, Pianezza, Chieri e, sempre a Torino, in via Arquata, via Fiesole e via delle Primule.