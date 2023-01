Torino vuole ospitare la diretta tv Canale 5 del concerto di Capodanno 2024

Torino vuole candidarsi ad ospitare la diretta televisiva del concerto di Capodanno 2024 di canale 5. Lo ha annunciato il presidente della Regione Piemonte Cirio al termine della conferenza stampa di iniazio anno.

Cirio ha detto di aver seguito l’arrivo della mezzanotte in tv, in diretta da Genova, e di aver avuto l’idea in quel momento. Ha chiamato prima il presidente della Regione Liguria Toti, che gli ha confermato che l’impegno di Genova era solo per quest’anno, e poi il sindaco di Torino Lo Russo, che ha accolto l’idea. La candidatura verrà formalizzata a Mediaset nei prossimi giorni.