Uomo si barrica in casa e minaccia di dare fuoco a tutto con la benzina: strage sfiorata a Torino

TORINO – Un uomo di 48 anni a seguito di una lite familiare si è barricato in casa in corso Vercelli nel quartiere Pietra Alta a Torino, minacciando di dare fuoco a tutto, sé compreso.

La segnalazione al 112 è arrivato intorno le 22:30 di ieri, domenica 31 maggio, e sul posto sono giunti i vigili del fuoco con cinque mezzi, gli agenti della Polizia di Stato e i carabinieri del nucleo territoriale oltre alla Radiomobile e il reparto operativo e negoziatori.

La situazione era davvero drammatica: il 48enne si era cosparso di benzina e aveva versato il carburante anche in tutta la casa minacciando di far esplodere tutto. In stato di alterazione da alcol, ha parlato a lungo con i negoziatori e solo dopo tre ore aveva deciso di arrendersi.

L’uomo è stato trasportato in codice verde all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino, mentre i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza la casa.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese