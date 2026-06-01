Ragazzo di 17 anni trascinato dalla corrente del Chisone, il corpo senza vita trovato vicino ad una diga

PINEROLO – A San Germano Chisone un ragazzo di 17 anni, Pasquale Sarli, residente a Porte, è caduto nelle acque del torrente Chisone ed è stato trascinato dalla corrente. L’allarme è scattato nel corso del pomeriggio, quando il giovane è caduto in acqua probabilmente scivolando da una roccia dove si trovava con un gruppo di una decina di coetanei. In pochi istanti la forza della corrente lo ha trascinato via, facendo perdere le sue tracce. Gli amici hanno provato inutilmente a raggiungerlo e poi hanno dato l’allarme.

Immediatamente è stata attivata una vasta operazione di ricerca e soccorso che vede impegnati i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e gli specialisti del nucleo Speleo Alpino Fluviale (Saf), addestrati per intervenire in ambienti particolarmente complessi come corsi d’acqua e zone impervie.

Per supportare le operazioni dal cielo è stato inoltre fatto decollare l’elicottero “Drago” dei vigili del fuoco, che ha sorvolato l’area alla ricerca del giovane. Le squadre di soccorso hanno battuto le sponde del torrente e i tratti più critici del corso d’acqua nella speranza di individuare il ragazzo nel più breve tempo possibile.

In serata il corpo ormai senza vita è stato trovato vicino ad una diga.

Solo ieri è stato recuperato nel Sesia il corpo di un bambino di 12 anni scomparso nei giorni scorsi.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese