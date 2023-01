La cucina italiana è la migliore al mondo grazie anche al Piemonte

La cucina italiana è risultata la migliore al mondo. A dirlo è la nuova classifica stilata intervistando cittadini di tanti Paesi e confrontando 15 mila piatti diversi condotta dalla guida gastronomica TasteAtlas.

L’Italia ha conquistato la vetta della classifica 2022 con un punteggio totale di 4,72 su un massimo di 5, a completare il podio Grecia e Spagna, poi Giappone e India, mentre la Francia è solamente ottava.

Secondo l’assessore regionale Protopapa è “Un riconoscimento mondiale che premia anche l’impegno del Piemonte , su questo settore ci convince di essere dalla parte giusta nelle nostre battaglie in difesa dell’agroalimentare italiano, che di giorno in giorno riesce a conquistare sempre più persone nel mondo, nonostante i tentavi quotidiani di imitare e screditare il nostro Made in Italy.