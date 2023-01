Intorno alle 23 di ieri, sabato 7 gennaio, è scoppiato un incendio in una palazzina di due piani a Torrazza Piemonte. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Mazzini dove le fiamme si erano propagate rapidamente distruggendo il tetto della casa. I soccorritori hanno concluso le operazioni di spegnimento intorno alle 2, per fortuna senza feriti. Non sono note ancora le cause che hanno portato al rogo.