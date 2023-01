Filippo Bonanni è il nuovo Direttore regionale dell’Inps del Piemonte

Dal 1° gennaio 2023 il nuovo Direttore regionale dell’Inps del Piemonte è il dottor Filippo Bonanni.

Romano, laureato in Giurisprudenza e specializzato in Diritto sindacale, del lavoro e della previdenza sociale, abilitato all’esercizio della professione di avvocato, con formazione post-universitaria in Management Pubblico presso SDA Bocconi, approda in Piemonte dopo aver ricoperto diversi incarichi Inps, alternando le esperienze di Direttore vicario alla DC Posizione Assicurativa e Direttore vicario alla DC Pensioni, partecipando a tavoli ministeriali sulle proposte normative di riforma pensionistica, con le esperienze di direzione sul territorio, anche di elevata complessità, come la Sede metropolitana di Napoli e, da ultimo, la Sede provinciale di Bologna.

Filippo Bonanni è, tra l’altro, responsabile del progetto “Pensami”, finanziato dal PNRR, il simulatore presente sul sito Inps, a disposizione di tutti i cittadini senza registrazione, per ricevere una prima informazione di natura pensionistica e, più in generale, per diffondere la cultura previdenziale a partire da chi si affaccia per la prima volta al mondo del lavoro.

Filippo Bonanni, convinto assertore della collaborazione tra Istituzioni pubbliche, associazioni di categoria e parti sociali, intende proseguire con quanto finora realizzato per contribuire a elevare la qualità dei servizi offerti ai cittadini, imprese e stakeholder.